Boca hoy: llegó el Vasco Arruabarrena, negociaciones activas por Jhohan Romaña y más

La jornada del 12 de junio en Boca Juniors está abocada a la llegada de Rodolfo Arruabarrena, que aterrizó en el país para firmar su contrato. El Vasco habló de la llegada de refuerzos, justo cuando el Xeneize negocia por Jhohan Romaña. A continuación, todo lo que tenés que saber este viernes.

Arruabarrena llegó a Argentina para firmar con Boca

Apenas aterrizado en Ezeiza, antes de firmar el contrato que dará inicio formal a su segundo ciclo como entrenadord de Boca, Rodolfo Arruabarrena habló de sus expectativas, el diálogo que mantuvo con Juan Román Riquelme y hasta se animó a solicitarle refuerzos desde el vamos.

“Espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí, poder armar un equipo competitivo y que se identifique con el hincha. Si acepté es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, algunas altas, pero confío en los jugadores que están”, comenzó diciendo ante el grupo de periodistas que lo esperaba en el Aeropuerto.

Boca abrió negociaciones por Romaña

La renovación del plantel está diagramada y el primer apuntado para la defensa es Jhohan Romaña. El colombiano que se encuentra en San Lorenzo, donde es uno de los capitanes, hace tiempo que aparece en la órbita azul y oro. De hecho, Riquelme comenzó a negociar por su desembarco.

Según pudo confirmar BOLAVIP, más allá del interés que tienen en Brandsen 805, ya hubo un primer contacto con Marcelo Culotta, el flamante presidente de la institución azulgrana. Si bien todavía no se develaron montos correspondientes a una operación, en el Xeneize saben que tienen un problema que es ajeno a ellos.