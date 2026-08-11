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Copa Libertadores

Fluminense vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el conjunto mendocino quiere seguir haciendo historia.

Fluminense e Independiente Rivadavia ya se vieron las caras en esta Copa.
© GettyFluminense e Independiente Rivadavia ya se vieron las caras en esta Copa.

Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia de Mendoza, una de las grandes sorpresas del certamen continental, visita a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.

La Copa Libertadores se mira a través de Disney+

El conjunto argentino acudió a esta instancia de la Libertadores luego de culminar en lo más alto de una también compuesta por el propio Fluminense, que terminó en el segundo escalón. Bolívar y Deportivo La Guaira cosecharon el tercer y el cuarto lugar, respectivamente.

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Una vez finalizado este cotejo, tanto Independiente Rivadavia como Fluminense se enfocarán en lo que será la resolución de la serie, a desarrollarse el próximo martes 18 de agosto con el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza como testigo y como escenario.

Cómo ver Fluminense vs. Independiente Rivadavia

El partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, puede visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+ y Fox Sports.

Las alineaciones de Fluminense e Independiente Rivadavia

Minuto a minuto

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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