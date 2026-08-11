Fluminense vs. Independiente Rivadavia EN VIVO y ONLINE por la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia de Mendoza, una de las grandes sorpresas del certamen continental, visita a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.
La Copa Libertadores se mira a través de Disney+
El conjunto argentino acudió a esta instancia de la Libertadores luego de culminar en lo más alto de una también compuesta por el propio Fluminense, que terminó en el segundo escalón. Bolívar y Deportivo La Guaira cosecharon el tercer y el cuarto lugar, respectivamente.
Una vez finalizado este cotejo, tanto Independiente Rivadavia como Fluminense se enfocarán en lo que será la resolución de la serie, a desarrollarse el próximo martes 18 de agosto con el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza como testigo y como escenario.
Cómo ver Fluminense vs. Independiente Rivadavia
El partido entre Fluminense e Independiente Rivadavia, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026, puede visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+ y Fox Sports.