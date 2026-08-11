El defensor de Tottenham está cerca de encontrar un nuevo destino en Europa tras meses de arduas negociaciones.

A casi una semana del comienzo de LaLiga, Atlético de Madrid acelera en el mercado de pases para poder cerrar la contratación de Cristian Romero. El defensor de Tottenham es el gran objetivo del Colchonero y la operación está encaminada.

A falta de algunos detalles, As reveló que Mateu Alemany, director del fútbol profesional del Atleti, pretende abrochar la contratación del zaguero de la Selección Argentina dentro de las próximas 48 horas, a más tardar.

Las ventas de Thiago Almada y Nahuel Molina significaron dinero fresco para el club de la capital española, que quiere utilizarlo para reforzarse con otro campeón del mundo con la Albiceleste. En Tottenham, ya están listos para dejarlo ir.

La operación rondaría en torno a los 40 millones de euros y Atlético de Madrid le ganaría así la carrera a equipos como Arsenal e Inter de Milán, que estuvieron tras los pasos de Romero durante el presente mercado de pases.

Cristian Romero en la final del Mundial. (Foto: Getty)

Los números de Cuti Romero en Tottenham

Desde su arribo a la Premier League en 2021, el cordobés ya disputó 157 encuentros con Tottenham entre todas las competencias y aportó 13 goles. La Europa League de 2025 fue el único título del Cuti en su paso por el elenco londinenses.

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