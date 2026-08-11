AFA confirmó a los árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Con Tello a River - Argentinos, Baliño a Platense - Boca y Falcón Pérez al clásico de La Plata, se confirmaron los colegiados de los 15 partidos de la próxima fecha.

Este martes, mientras se desarrollan los encuentros de la Copa Libertadores y Sudamericana para los equipos argentinos, la AFA hizo oficial las designaciones arbitrales que impartirán justicia en la fecha 5 del Clausura.

Luego de las polémicas en el partido ante Tigre, quien dirigirá el partido de River ante Argentinos Juniors será el mundialista Facundo Tello. En el duelo de Boca en Vicente López frente a Platense estará Jorge Baliño, y el clásico de La Plata en UNO estará a cargo de Yael Falcón Pérez. A continuación, todas las designaciones.

Árbitros fecha 5 del Clausura

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida



14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Carla López



16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta



19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Belén Bevilacqua



19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba



21.15 Platense – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 16 de agosto

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña



18.00 River – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Diego Romero



20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Germanotta



20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa



17.00 Lanús – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Jorge Broggi



19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Bresba



21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Joaquín Gil

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Las tablas del Clausura