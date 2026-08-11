AFA confirmó a los árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Este martes, mientras se desarrollan los encuentros de la Copa Libertadores y Sudamericana para los equipos argentinos, la AFA hizo oficial las designaciones arbitrales que impartirán justicia en la fecha 5 del Clausura.
Luego de las polémicas en el partido ante Tigre, quien dirigirá el partido de River ante Argentinos Juniors será el mundialista Facundo Tello. En el duelo de Boca en Vicente López frente a Platense estará Jorge Baliño, y el clásico de La Plata en UNO estará a cargo de Yael Falcón Pérez. A continuación, todas las designaciones.
Árbitros fecha 5 del Clausura
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Carla López
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Mauricio Martín
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Platense – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
Domingo 16 de agosto
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
18.00 River – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Diego Romero
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Germanotta
20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
17.00 Lanús – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Zunino
AVAR: Jorge Broggi
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Manuel Girett
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Bresba
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Joaquín Gil