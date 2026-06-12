Arruabarrena llegó a Argentina para firmar con Boca, reveló qué habló con Riquelme y pidió refuerzos: “Nos dará un salto de calidad”

El Vasco rompió el silencio desde el aeropuerto y señaló lo que necesita El Xeneize para volverse un equipo más competitivo de lo que fue con Úbeda.

Apenas aterrizado en Ezeiza, antes de firmar el contrato que dará inicio formal a su segundo ciclo como entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena habló de sus expectativas, el diálogo que mantuvo con Juan Román Riquelme y hasta se animó a solicitarle refuerzos desde el vamos.

“Espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí, poder armar un equipo competitivo y que se identifique con el hincha. Si acepté es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, algunas altas, pero confío en los jugadores que están”, comenzó diciendo ante el grupo de periodistas que lo esperaba en el Aeropuerto.

“Todos saben lo que Boca significa para mí. Fueron dos o tres charlas con Román, aclarando algunas cuestiones y la verdad que no hubo mucho más. Se analizó el equipo, el plantel, la Reserva. Ahora hay que firmar y hablar un poco más claro“, reveló sobre las conversaciones que mantuvo con el presidente y que espera profundizar.

Y agregó: “El jugador de Boca tiene que tener personalidad. No ser ni tan viejo, ni tan joven, ni ser técnico o no. Hay jugadores con personalidad. Algunos no tuvieron un buen semestre, esperemos poder potenciarlos y alguna llegada de jugadores que nos dará un salto de calidad”.

"ESTOY CONVENCIDO QUE HAY UN BUEN PLANTEL… CREO QUE HAY JUGADORES CON PERSONALIDAD". Las palabras del Vasco Arruabarrena en su llegada a Argentina antes de ser presentado como nuevo entrenador de Boca.



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¿Cómo será el vínculo de Arruabarrena?

El entrenador que se encontraba sin equipo desde febrero del año pasado, cuando puso fin al vínculo con el Al Taawoun de Arabia Saudita, firmará con Boca un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027. Su cuerpo técnico estará compuesto por nombres habituales dentro de su estructura de trabajo, como Diego Markic en el rol de asistente y Gustavo Roberti como preparador físico.

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También estará Juan Gobet, que estuvo al lado del Vasco desde sus primeras experiencias en Medio Oriente. Pero el nombre que más llamará la atención al Mundo Boca será sin dudas el de Amr Mokhtar, nacido en El Cairo, Egipto, y convertido en uno de los hombres de confianza del DT en los últimos años.

Los números de Arruabarrena en su primer ciclo en Boca

La primera etapa de Rodolfo Arruabarrena como director técnico de Boca fue entre agosto de 2014 y febrero de 2016. Dirigió un total de 75 partidos, de los cuales ganó 47, empató 13 y perdió apenas 15, con 126 goles a favor y 60 en contra. Fue campeón de Liga y de Copa Argentina en 2015.

Data clave

Rodolfo Arruabarrena firmará un contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2027.

firmará un contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2027. El egipcio Amr Mokhtar se integrará al nuevo cuerpo técnico del equipo argentino.

se integrará al nuevo cuerpo técnico del equipo argentino. Dirigió 75 partidos y obtuvo dos títulos oficiales durante su primer ciclo en Boca