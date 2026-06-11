Juan Román Riquelme comenzó a negociar con San Lorenzo para que Jhohan Romaña llegue a Boca

El presidente de Boca quiere jerarquizar el plantel del Vasco Arruabarrena y busca a uno de los capitanes de San Lorenzo.

Boca puso primera. Luego de la salida de Claudio Úbeda, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme contrató a Rodolfo Arruabarrena para que asuma como el nuevo entrenador y así tenga su segundo ciclo, y mientras tanto piensa en refuerzos.

La renovación del plantel está diagramada y el primer apuntado para la defensa es Jhohan Romaña. El colombiano que se encuentra en San Lorenzo, donde es uno de los capitanes, hace tiempo que aparece en la órbita azul y oro. De hecho, Riquelme comenzó a negociar por su desembarco.

Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo.

Según pudo confirmar BOLAVIP, más allá del interés que tienen en Brandsen 805, ya hubo un primer contacto con Marcelo Culotta, el flamante presidente de la institución azulgrana. Si bien todavía no se develaron montos correspondientes a una operación, en el Xeneize saben que tienen un problema que es ajeno a ellos.

Los del Bajo Flores comparten la ficha del zaguero de 27 años con el empresario Mariano Zelaya, que es uno de los representantes del ex Deportivo Independiente Medellín, quien desea recuperar la inversión que realizó para que el futbolista se sumara cuando el presidente era Marcelo Moretti, en enero de 2024.

Cabe destacar que el oriundo de Apartadó tiene contrato en el Cuervo hasta fin de año y está buscando una salida, no solo para cambiar de aire, sino también para dar un salto económico en su carrera. Ahora, dependerá de lo que pueda avanzar Riquelme, quien también deberá negociar con Romaña por su vínculo.

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Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Romaña estuvo cerca de River

Jhohan Romaña es uno de los jugadores que River buscó sin éxito en el último mercado de pases. Marcelo Gallardo quería incorporar al central colombiano, pero el club no llegó a un acuerdo en las negociaciones con San Lorenzo.

Sergio Costantino, en ese momento presidente del Ciclón, explicó por qué rechazó todos los ofrecimientos: “No es el precio que pretende el club. Sí, todos decimos que hay que cuidar el patrimonio. Quizás alguno hubiese pensado que, como estamos de remate, vendemos; total, hay que pagar, transitamos estos 5 meses y después viene otra gente. Pero hay que cambiar ese paradigma”.

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