En los últimos años, el Xeneize sacó a varias joyas de sus Divisiones Inferiores y eso se ve claramente en las cotizaciones del mercado.

Desde hace un tiempo, Boca potenció a sus juveniles y eso se puede ver claramente en el primer equipo, donde varios de ellos son figura y tienen un rol importante. Sin ir más lejos, muchos de los futbolistas menores de 21 años que mejor valorados están juegan en el Xeneize.

Según Transfermarkt, cuatro de los diez jugadores jóvenes de mayor valor de mercado, son de Boca. Se trata de Tomás Aranda, Milton Delgado, Leonel Flores y Facundo Herrera. De hecho, el jugador más valioso dentro de esta categoría es Aranda, quien hace unas semanas sufrió una dura lesión y tendrá para varios meses de recuperación.

Tomás Aranda, volante ofensivo de Boca. (Foto: Getty).

Tomás Aranda tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, Milton Delgado de 10, Leonel Flores de 8 y Facundo Herrera de 5, una cifra más que interesante para un marcador central con un puñado de partidos en Primera División.

Facundo Herrera. (Foto: Getty).

¿Cuántos partidos tiene cada uno en la Primera de Boca?

Tomás Aranda | 32 partidos – 1 gol

Milton Delgado | 77 partidos – 1 gol

Leonel Flores | 16 partidos – 2 goles

Facundo Herrera | 8 partidos – 0 goles

Publicidad

Top 10 de jugadores sub 21 más valioso del fútbol argentino

T. Aranda (Boca) — 12 M€

(Boca) — 12 M€ S. Beltrán (River) — 11 M€

(River) — 11 M€ T. Andrada (River) — 10 M€

(River) — 10 M€ M. Delgado (Boca) — 10 M€

(Boca) — 10 M€ I. Ovando (Rosario Central) — 9 M€

(Rosario Central) — 9 M€ L. Flores (Boca) — 8 M€

(Boca) — 8 M€ V. Carboni (Racing) — 7 M€

(Racing) — 7 M€ N. B. Schelotto (Gimnasia LP) — 6 M€

(Gimnasia LP) — 6 M€ F. Herrera (Boca) — 5 M€

(Boca) — 5 M€ T. Silvero (Vélez) — 5 M€

DATOS CLAVE