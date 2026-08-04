Boca presentó su nueva camiseta titular: precio, dónde comprarla y cuándo se estrena

El Xeneize estrenará su nueva equipación este miércoles ante Estudiantes. Mirá las fotos y conocé el precio.

De la mano de Adidas, Boca Juniors presentó oficialmente su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27. La nueva indumentaria del Xeneize combina la azul y oro tradicional con una serie de detalles novedosos que captaron rápidamente la atención de los hinchas.

La gran particularidad de esta edición es que la clásica franja amarilla central aparece acompañada por una tira horizontal en otro tono de azul. Además, el diseño incorpora un cuello en “V” y puños terminados con un fino vivo amarillo, sumado al detalle de la palabra “Xeneize” estampada en la nuca.

Las tres tiras características de Adidas sobre los hombros se lucen en amarillo, integrándose con el resto de los detalles del conjunto. La vestimenta se completa con los pantalones cortos azules a tono con la camiseta y el escudo oficial del club.

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Fotos: adidas

Cuándo se estrena la nueva camiseta de Boca

El conjunto Xeneize estrenará esta indumentaria en su próximo compromiso oficial del Torneo Clausura 2026, este miércoles 5 de agosto ante Estudiantes, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Cuánto sale la nueva camiseta de Boca

La nueva camiseta de Boca mantiene la escala de valores oficial fijada por la marca para sus modelos de esta temporada:

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Versión hincha manga corta: $149.999

$149.999 Versión jugador manga corta: $219.999

$219.999 Versión hincha manga larga: $249.999

$249.999 Versión jugador manga larga: $249.999

$249.999 Versión hincha (Mujer): $139.999

$139.999 Short titular: $79.999

Dónde comprar la nueva camiseta de Boca

La indumentaria se encuentra disponible a través de BocaShop oficial y en la web de Adidas Argentina. También se puede adquirir de manera presencial en el Adidas Store de La Bombonera y en las principales tiendas deportivas del país.