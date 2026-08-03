Vélez 0-0 Independiente EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En Liniers, dos de los punteros de la Zona A se enfrentan entre sí por el premio de quedar como únicos líderes con puntaje ideal.

Por la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026, Vélez Sarsfield e Independiente se ven las caras este lunes en el Estadio José Amalfitani. Desde las 19, los equipos chocarán bajo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y a través de la pantalla de ESPN Premium.

Ambos conjuntos llegan como líderes de la Zona A con puntaje ideal tras las primeras dos jornadas y, de ganar, quedarán arriba en soledad. El Fortín venció a Instituto y Talleres, mientras que el Rojo hizo lo propio ante Estudiantes y Newell’s.

Minuto a minuto

Las formaciones de Vélez e Independiente

VÉLEZ: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

INDEPENDIENTE: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026