Pese a la derrota, Independiente Rivadavia sigue en lo más alto: así está la Tabla Anual

Con los últimos cuatro compromisos, este lunes se cerró la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Tras este puñado de partidos, los equipos tienen ya un panorama claro sobre dónde están parados en la pelea por la clasificación a octavos de final. Pero, de reojo, la Tabla Anual también gana importancia.

Es que en ese certamen paralelo, que suma los puntos del Torneo Apertura, se juega no solo el título de campeón anual, sino también la clasificación a las copas internacionales del 2027. Hasta el momento, Independiente Rivadavia se mantiene como el líder, apenas arriba de Argentinos Juniors, a pesar de haber caído ante Sarmiento de Junín.

Este lunes, Vélez Sarsfield cosechó tres puntos cruciales para recortarles la brecha a los punteros y quedar a solo un punto de ellos. Con esto, el Fortín se mete fuerte en la pelea y también en la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Cómo está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 38 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 37 puntos – COPA LIBERTADORES Estudiantes – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 32 puntos – COPA SUDAMERICANA Boca Juniors – 31 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA Barracas Central – 30 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 29 puntos Talleres – 29 puntos Belgrano – 29 puntos

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Se juegan los 3 partidos pendientes de la Fecha 2

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

19.00 – Boca Juniors vs. Estudiantes

21.15 – Tigre vs. Belgrano

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JUEVES 6 DE AGOSTO

19.00 – Unión vs. Lanús

Datos clave