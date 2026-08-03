La FIFA castigó fuertemente al jugador y le dio un plazo máximo de 6 meses para cumplir con el desembolso de dinero.

Giuliano Galoppo es uno de futbolistas que fueron borrados del plantel de River por decisión de la dirigencia y por ende no es tenido en cuenta por Eduardo Coudet durante este segundo semestre. En ese sentido, mientras busca un nuevo destino, fue castigado por la FIFA y no podrá volver a jugar profesionalmente hasta pagar una multa de 530.000 dólares.

Giuliano Galoppo, futbolista de River Plate. (Getty Images)

Cabe recordar que el mediocampista de 27 años no solo está apartado de sus compañeros, sino que además se entrena en Cantilo, predio diferente al que utilizan los jugadores que trabajan bajo las órdenes del Chacho. Con ese panorama sobre la mesa, ahora recibió una pena durísima de parte del ente regulador por una deuda sustancial.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Galoppo le debe 530.000 dólares a su representante. Luego de llevar a cabo el proceso pertinente entre las partes implicadas, la FIFA no le permite jugar profesionalmente hasta que pague la totalidad del monto. De esta manera, el futbolista tiene prohibido disputar un partido oficial sin importar la competición o el país en el que lo haga.

El comunicado de FIFA por Giuliano Galoppo.

La cifra tan elevada corresponde a un contrato rescindido unilateralmente tiempo atrás y que acaba de tener el fallo correspondiente. Así las cosas, al no haber sido de común acuerdo entre los protagonistas, se dictaminó que Giuliano tiene que saldar la deuda con Leandro Nicolás Escudero, el agente que supo manejarle la carrera profesional hasta hace poco.

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Además, la FIFA resolvió que tiene un plazo máximo de seis meses para pagar, por lo que debe realizar el desembolso antes de febrero de 2027. A su vez, obligó a la Asociación del Fútbol Argentino y a River a cumplir con el castigo, para que no haya “grises” durante la suspensión oficial que tiene de parte de la Casa Madre del fútbol internacional.

Giuliano Galoppo, futbolista de River Plate. (Getty Images)

El comunicado de FIFA

“Nos referimos al asunto mencionado anteriormente, así como a la decisión adoptada por el Comité Disciplinario de la FIFA en este procedimiento (la “Decisión”), que ha adquirido carácter definitivo y vinculante a la luz de la orden de finalización emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso TAS 2026/A/12172 Giuliano Galoppo c. Leandro Nicolás Escudero y FIFA.

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En este contexto, parece que, pese a la decisión, Giuliano Galoppo (el demandado) aún no ha cumplido con las obligaciones establecidas en dicha resolución.

En consecuencia, informamos a las partes que:

(a) queda levantada, con efecto inmediato, la suspensión de este procedimiento; y

queda levantada, con efecto inmediato, la suspensión de este procedimiento; y (b) la FIFA ha impuesto al Demandado una prohibición para disputar partidos oficiales.

Esta restricción permanecerá vigente hasta que se pague el monto adeudado y por un plazo máximo de seis meses.

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Por último, se solicita a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que implemente de inmediato esta restricción a nivel nacional, si aún no lo hubiera hecho. Asimismo, tanto la asociación miembro como el Club Atlético River Plate deben hacer llegar esta comunicación al Demandado sin demora.

Agradecemos su atención y su valiosa cooperación.

Atentamente,

Américo Espallargas

Jefe del Departamento Disciplinario”.