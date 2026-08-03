El Xeneize busca a un goleador con urgencia y, luego de liberar un cupo de extranjero, tiene la oportunidad de fichar a un experimentado artillero internacional.

El inicio del segundo semestre expuso las falencias de Boca Juniors, que intenta revertir la situación con algunas incorporaciones clave y a contrarreloj. Juan Román Riquelme trabaja para reforzar al equipo de Rodolfo Arruabarrena con un centrodelantero.

Adam Bareiro se recupera de una lesión en la zona lumbar por la que no tiene fecha confirmada de regreso. Por eso, el Xeneize no tiene tiempo que perder y analiza opciones en el mercado de pases para encontrar a un goleador de confianza que pueda aportar a los objetivos del equipo.

En ese contexto, BOLAVIP pudo saber que a Boca le ofrecieron a Enner Valencia en las últimas horas. El delantero de 36 años, que disputó el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, se encuentra con el pase en su poder, por lo que podría ser una operación sencilla.

El exdelantero de Tigres, Pachuca, Internacional y Fenerbahce, entre otros, tenía todo arreglado en los últimos días para sumarse a Talleres por pedido de Jorge Sampaoli. Sin embargo, esa posibilidad se cayó recientemente, por lo que el futuro de Valencia todavía está abierto.

Enner Valencia ante Alemania en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

En caso de encaminarse esta posibilidad, sería la primera experiencia del ecuatoriano en el fútbol argentino. El cuerpo técnico de Boca ve con buenos ojos la incorporación del jugador con casi 250 goles en su carrera.

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Chimy Ávila, otra opción sobre la mesa

Desde el último semestre, el delantero argentino está en la consideración de Riquelme para reforzar el ataque del equipo. Aunque es una opción en la actualidad, no hubo movimientos oficiales para iniciar gestiones por el atacante que acaba de finalizar su contrato con Real Betis.

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