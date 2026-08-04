Francisco Ortega es nuevo refuerzo de River: acuerdo total con Olimpiacos

El lateral izquierdo se sumará a las filas de Eduardo Coudet y será la octava incorporación del mercado. El Millonario comprará la totalidad de su pase.

River cerró a su octavo refuerzo del mercado de pases. Este martes, la dirigencia del Millonario llegó a un acuerdo con Olimpiacos para comprar a Francisco Ortega. El lateral izquierdo se sumará a las filas de Eduardo Coudet y será una alternativa más en la línea de fondo.

El club de Núñez se quedará con la totalidad de la ficha del marcador de punta surgido en Vélez Sarsfield. El contrato del jugador ya estaba arreglado de antemano y es por eso que es cuestión de horas para que ponga la firma y se incorpore a los entrenamientos.

El Millonario aceleró el fichaje luego de la lesión sufrida por Marcos Acuña, que obligó al Chacho a improvisar con Lautaro Rivero en esa posición y luego a darle minutos al juvenil Valentín Lucero. La incorporación de una alternativa en ese sector era importante para el equipo de Núñez.

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