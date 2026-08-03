Vasco Da Gama ofertó por Facundo Colidio: la postura de River y los millones que recibiría

Facundo Colidio es uno de los futbolistas que podría irse de River en las próximas horas. En medio de un mercado de pases súper ambicioso y con inversiones millonarias, en Núñez son conscientes de que también podrían perder uno de sus delanteros. En ese sentido, Vasco Da Gama realizó una oferta formal para comprarlo en estos días.

Facundo Colidio, delantero de River Plate. (Getty Images)

Si bien está muy bien considerado por Eduardo Coudet y es uno de los habituales titulares en el equipo, la realidad marca que está cerca de dejar el fútbol argentino para emigrar a Brasil en un nuevo desafío de su carrera profesional. En medio de ese contexto, el conjunto carioca es el candidato a quedarse con el atacante de 26 años.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Vasco Da Gama ofertó formalmente por Colidio. En un claro intento de comprarlo definitivamente y con buena predisposición entre todas las partes, se trabaja en una cifra de 5 o 6 millones de dólares por el 50%. Al tratarse de la mitad de la ficha, ahora sí el Millonario aceptaría un monto de ese tamaño para liberar a una de sus figuras.

Facundo Colidio, delantero de River Plate. (Getty Images)

Cabe recordar que hace pocos días atrás, el conjunto brasileño había hecho una propuesta menor a 5.000.000 de dólares por un porcentaje elevado, lo que derivó en un rechazo de parte de la dirigencia de River. Sin embargo, en esta oportunidad incrementaron el dinero y se bajó el %, lo que acerca las pretensiones de las dos instituciones, mientras el jugador espera.

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Facundo Colidio llegó a River a mediados de 2023 y nunca se ganó a los hinchas. Tuvo oportunidades tanto con Demichelis, Gallardo y Coudet, pero jamás pudo mostrar el nivel que hizo que en su momento lo compre Inter de Milán, inclusive tampoco logró acercarse a la versión que tuvo en Tigre.

Facundo Colidio, delantero de River Plate. (Getty Images)

El hincha perdió la paciencia con él y si bien en el tramo final del Apertura logró cambiar algunos silbidos por aplausos, la realidad es que nunca pudo meterse a los hinchas en el bolsillo. Desde su arribo al Millonario lleva jugados 136 partidos en los que convirtió 32 tantos, brindó 14 asistencias y obtuvo dos títulos.

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¿Rival en la Sudamericana?

Si se concreta el arribo de Facundo Colidio a Vasco da Gama, en unas pocas semanas podría enfrentar a River por la Copa Sudamericana, más precisamente en la instancia de cuartos de final. Para que eso suceda, el Millonario tendrá que superar a Santa Fe y los brasileños hacer lo propio con Olimpia en octavos de final.