En plena crisis, Francisco Ortega quedó a un paso de ser refuerzo de River

En medio de una de las peores crisis futbolísticas de toda su historia, River está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo por Francisco Ortega. Al mismo tiempo que el equipo acumula 5 derrotas consecutivas, la intención es seguir reforzando el plantel que comanda Eduardo Coudet, que pidió públicamente más incorporaciones y ahora sumaría un lateral izquierdo.

Un dato importante a tener en cuenta es que Olympiacos está a detalles de fichar un reemplazo. Este ítem es fundamental ya que la llegada de Anass Salah-Eddine desde la Roma, liberaría el camino para que Pancho regrese al fútbol argentino, esta vez para vestir la camiseta del Millonario. En ese sentido, la operación tomó velocidad y podría cerrarse en estas horas.

Francisco Ortega, defensor de Olympiacos. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River y Olympiacos acercaron posturas por Ortega. Es evidente que Coudet exige más refuerzos y la dirigencia así también lo considera, por lo que aceleró para sumarlo lo antes posible. De esta manera, el conjunto de Núñez podría sumar una nueva contratación en este mercado de pases que destaca por ser ambicioso.

Si bien no trascendió el monto exacto por el momento, la operación se cerraría en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, un tanto por debajo de lo que se creía que podía alcanzar en una primera instancia. Cabe aclarar que Francisco manifestó su intención de llegar al Millonario, lo que significó un punto clave en la negociación con el elenco de Grecia.

Francisco Ortega, en Vélez – River. (Getty Images)

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Para tener mayor contexto de las tratativas, en un comienzo el club europeo pretendía 7,5 millones de euros, mientras que ahora cedió y está dispuesto a desprenderse del futbolista por un desembolso que se acerque a los 6 millones de euros, quedando a la espera de una respuesta oficial por parte de River, que formalmente había ofrecido una cantidad menor.

El nacido el 19 de marzo de 1999 en Santa Rosa de Lima, provincia de Santa Fe, surgió de las divisiones inferiores de Vélez, donde se convirtió en profesional en 2017 y jugó en Liniers hasta mediados de 2023, cuando emigró a cambio de 4,5 millones de euros al fútbol de Grecia. Así las cosas, disputó las últimas 3 temporadas en Olympiacos.

Francisco Ortega, defensor de Olympiacos. (Getty Images)

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Los números de Francisco Ortega en Olympiacos

Desde su llegada al club griego a mediados de 2023, el lateral izquierdo disputó un total de 107 partidos, en los que convirtió un gol y aportó 8 asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8524 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó un título internacional y tres nacionales.