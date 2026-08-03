Boca vende a Marcelo Saracchi y libera un cupo de extranjero: los detalles de la operación

El Xeneize vende un gran porcentaje del uruguayo, que había regresado de un préstamo en Celtic de Escocia.

Boca Juniors continúa analizando opciones en el mercado de pases para reforzar al elenco de Rodolfo Arruabarrena y, para ello, la institución necesita vender o prestar a sus jugadores. En ese contexto, Marcelo Saracchi será la próxima salida en el club de la Ribera.

A pesar de que el lateral izquierdo no estaba en los planes del Vasco para este segundo semestre, aún formaba parte del plantel profesional de Boca. Según pudo saber BOLAVIP, el Xeneize llegó a un acuerdo con Houston Dynamo de la MLS para vender al defensor.

Por 1,3 millones de dólares, Boca se desprende del 60% del pase del futbolista que estuvo a préstamo en Celtic de Escocia en el último año. En su regreso, no fue tenido en cuenta y se entrenó apartado en las últimas semanas hasta definir su futuro.

Ahora, el de Paysandú, con 28 años, encarará una nueva etapa en el exterior, esta vez en la MLS. De no encontrar inconvenientes, este martes viajará para sumarse a su nuevo equipo, donde firmará un contrato por las próximas tres temporadas.

Saracchi en su paso por Celtic. (Foto: Getty)

Boca, por su parte, recibirá un porcentaje de la plusvalía en caso de futura venta. Además, libera un cupo de extranjero, por si desea reforzarse con algún futbolista del exterior. Por el contrario, no habilitará un lugar para incorporar en el extendido mercado de pases de la AFA, ya que no cumple con el requisito de haber firmado planilla en el 25% de los partidos.

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Los números de Marcelo Saracchi en Boca

Marcelo Saracchi le puso fin a su ciclo en Boca luego de dos años. Llegó en agosto de 2023, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles. La última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, previo a que Miguel Ángel Russo le comunicara su decisión de no tenerlo más en cuenta.

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