Maxi Salas deja River y refuerza a Independiente Rivadavia: los detalles del acuerdo

Luego de muchas idas y vueltas, las partes se pusieron de acuerdo y el delantero continuará su carrera en la provincia de Mendoza.

Se terminó la espera: Maximiliano Salas no continuará defendiendo la camiseta de River Plate y se unirá a las filas de Independiente Rivadavia de Mendoza. Luego de varios días de negociaciones, de idas y vueltas y de algunas diferencias en cuanto a los detalles de la operación, se llegó a un acuerdo para que cambie de aires de forma inminente.

Según pudo saber BOLAVIP, el delantero de 28 años de edad y oriundo de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, se marchará al equipo comandado estratégicamente por Alfredo Berti mediante una cesión a préstamo por 12 meses. Paralelamente, habrá una opción de compra por 3 millones de dólares por el 50% de la ficha.

No es un detalle menor que Salas, surgido de las divisiones inferiores de All Boys y con pasado también en O’Higgins, Necaxa, Palestino y Racing, se encontraba apartado del plantel profesional de la entidad del barrio porteño de Núñez. Por ende, el Millonario le venía buscando una salida desde hace semanas, la cual se terminó plasmando.

Cabe recordar que Salas llegó al club de Núñez apenas hace un año tras una extensa negociación con Racing, que derivó en la ejecución de su cláusula de salida. River invirtió nada más ni nada menos que 8 millones de dólares por su ficha, pero nunca logró hacer pie con su nueva camiseta y ahora tendrá que reivindicarse en otra entidad.

Maxi Salas en un partido ante Boca. (Foto: Getty)

Los números de Salas en River

Maximiliano Salas acumuló 7 anotaciones al cabo de 37 presentaciones de carácter oficial con la camiseta de River. Además, el delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y está cotizado en 4.500.000 euros según el sitio web especializado Transfermarkt.

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Los refuerzos de River en este mercado

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DATOS CLAVE

Maximiliano Salas dejará River Plate y jugará a préstamo en Independiente Rivadavia.

El préstamo es por 12 meses con opción de compra de 3 millones de dólares.

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