Marginado por Arruabarrena en Boca, Mauricio Benítez es buscado por un equipo de Europa

El volante que no es tenido en cuenta por el Vasco tiene chances de regresar al fútbol belga.

Mientras negocia por la llegada de un delantero de área por pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia de Boca también se encuentra a la espera de resolver el futuro de los cinco futbolistas que se encuentran marginados ya que no son tenidos en cuenta por el DT.

Uno de estos jugadores es Mauricio Benítez, quien regresó al club en este mercado de pases luego de estar a préstamo en el Royal Antwerp, y que tiene un nuevo ofrecimiento por parte del elenco belga para regresar, esta vez, a través de una transferencia definitiva.

Según pudo saber Bolavip, el club belga quiere adquirir el pase de Benítez, pero realizó una oferta formal por un dinero mucho menor al de la opción de compra que no hizo uso, que estaba estipulada en 5 millones de dólares por la totalidad de su ficha.

Mauricio Benítez en su paso por Royal Antwerp.

Siguiendo con la negociación, la postura del Xeneize es clara: está dispuesto a desprenderse del mediocampista, pero no aceptarán cualquier oferta, debido a que el jugador ya estuvo un año en Royal Antwerp y esperarán a que levanten el monto ofrecido.

De esta manera, en los próximos días continuarán las negociaciones para determinar el futuro de Benítez. El mercado de pases de Europa continuará vigente hasta el 31 de agosto, por lo que la negociación podrá extenderse hasta que las instituciones lleguen a un acuerdo.

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Cabe destacar que en caso de una transferencia, Benítez no liberará un cupo a Boca para que pueda incorporar. Esto se debe a que no jugó en el club durante el último semestre, por lo que no es tomado en cuenta por AFA para abrir un nuevo lugar para fichar refuerzos.

Los números de Mauricio Benítez en Royal Antwerp

En la temporada que jugó en el elenco belga, el volante de 22 años disputó un total de 41 partidos, en los que marcó tres goles y aportó una asistencia. Además recibió seis tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2288 minutos en cancha.

Datos claves

Mauricio Benítez no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena en Boca.

no es tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena en Boca. Royal Antwerp ofreció comprar a Benítez por un monto menor a 5 millones.

ofreció comprar a Benítez por un monto menor a 5 millones. El mercado europeo cierra el 31 de agosto para definir su transferencia.