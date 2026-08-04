Director de fútbol de Flamengo: “Sería estúpido por parte de Almada si tengo que ir a convencerlo”

El campeón del mundo con la Selección Argentina será futbolista de River, pero el Mengao estuvo en la pelea por su contratación.

Thiago Almada fue una de las vedettes de este mercado de pases. Atlético de Madrid no veía con malos ojos desprenderse de él, pero quiere hacerlo por venta y en un valor acorde a un futbolista de esas edad que es campeón del mundo y tiene gran talento. River comenzó a negociar antes del Mundial y llegó a un acuerdo con el jugador en lo que respecta a su salario.

Por otro lado, desde Núñez también arreglaron con Atlético de Madrid la compra del 50% del pase en una suma cercana a los 20 millones de euros. Almada esperó a que termine el Mundial 2026 para empezar a evaluar opciones y si no aparecía nada interesante desde Europa estaba dispuesto a volver a Sudamérica.

Flamengo se metió en la pelea y ofertó más dinero que River, pero el futbolista no estaba seguro de pasar allí y finalmente habría elegido al Millonario para continuar su carrera. De hecho, Bolavip pudo saber que en los próximos días se hará el acuerdo. La intención es concretar su arribo antes del cierre de esta semana.

Thiago Almada. (Foto: Getty).

Flamengo le marcó la cancha a Almada

José Boto, Director de fútbol de Flamengo, dialogó con la prensa y dijo: “No fui a Argentina para convencer al Almada, porque sería estúpido de parte del Almada si yo tuviera que ir allí a convencerlo. Él jugó en Brasil por 6 meses y sabe de la grandeza del Flamengo”.

Además, agregó: “Traté varios asuntos allí, y uno de ellos era el Almada. Fui allí a dejar claro para ellos que nosotros no entraríamos en subastas. O sea, aquello que nosotros habíamos acordado es aquello que va a ser si él quiere venir para el Flamengo”.

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🚨 AGORA! Diretor de futebol do Flamengo, José Boto fala sobre Almada:



“Não fui à Argentina para convencer o Almada, porque seria estúpido da parte do Almada se eu tivesse que ir lá convencê-lo. Ele jogou no Brasil por 6 meses e sabe da grandeza do Flamengo.”



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