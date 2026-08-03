River hoy: 22 millones en multas, se acerca Ortega y el picante mensaje de Coudet

Todas las novedades del Millonario de este lunes 3 de agosto, el día después de caer ante Rosario Central en el Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 3 de agosto de 2026, el día posterior a derrota frente a Rosario Central por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Las tres multas económicas que hay que pagar, se encamina la llegada de Francisco Ortega, Coudet mandó un mensaje fuerte y Kevin Castaño le faltó el respeto a la institución con un mensaje público a Campaz.

River deberá pagar tres multas económicas

El pasado domingo, River recibió a Rosario Central en el Monumental y cayó 1 a 0. Antes del encuentro, desde el Millonario avisaron que nadie del plantel y cuerpo técnico dialogarían con la prensa. Eso incluyó zona mixta previa al partido, las declaraciones en campo de juego y la conferencia de prensa. Por lo que los de Núñez fueron multados por AFA.

LAS TRES MULTAS A RIVER

Por la ausencia de Coudet en la conferencia de prensa: 250 entradas generales – 10 millones de pesos

Por no dar declaraciones en la zona mixta antes del partido: 100 entradas generales – 4 millones de pesos

Por no dar declaraciones en el campo de juego después del partido: 200 entradas generales – 8 millones de pesos

Total: 22 millones de pesos

*Cada entrada general sale 40 mil pesos.

Francisco Ortega, a un paso de ser el octavo refuerzo

En medio de una de las peores crisis futbolísticas de toda su historia, River está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo por Francisco Ortega. Al mismo tiempo que el equipo acumula 5 derrotas consecutivas, la intención es seguir reforzando el plantel que comanda Eduardo Coudet, que pidió públicamente más incorporaciones y ahora sumaría un lateral izquierdo.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River y Olympiacos acercaron posturas por Ortega. Es evidente que Coudet exige más refuerzos y la dirigencia así también lo considera, por lo que aceleró para sumarlo lo antes posible. De esta manera, el conjunto de Núñez podría sumar una nueva contratación en este mercado de pases que destaca por ser ambicioso.

Si bien no trascendió el monto exacto por el momento, la operación se cerraría en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, un tanto por debajo de lo que se creía que podía alcanzar en una primera instancia. Cabe aclarar que Francisco manifestó su intención de llegar al Millonario, lo que significó un punto clave en la negociación con el elenco de Grecia.

Publicidad

Francisco Ortega. (Foto: Getty).

Mensaje contundente de Coudet

Las estadísticas no mienten: River igualó la racha de derrotas consecutivas de 1911, por otro lado no revierte un resultado cuando empieza perdiendo desde noviembre de 2024 y en el Torneo Clausura no acumuló puntos en tres fecha jugadas. Eduardo Coudet, los dirigentes y algunos jugadores están en el ojo de la tormenta.

La dirigencia tanteó a Coudet y su respuesta fue contundente. El Chacho afirmó que tiene material para revertir la situación. Por otro lado, el DT se retiró del Monumental con buen semblante tras la caída ante Rosario Central y saludó a los periodistas que estaban en el anillo interno, al ser consultado por su continuidad no respondió claramente, pero Bolavip pudo saber que se va a quedar.

Publicidad

Eduardo Coudet compartió un estado en su WhatsApp personal y fue claro: “Los cagones no hacen historia”. Se trató de una foto descargada en la que aparecía la frase grafiteada en la calle. El Chacho quiere dejar en claro que tiene fuerzas para seguir pese a que los resultados no acompañen.

Castaño le faltó el respeto a los hinchas

En marzo de 2025, luego de varias semanas de negociación, River compró a Kevin Castaño a cambio de 14 millones de dólares, una suma pocas veces vista en el fútbol argentino. En este año y medio en Núñez, el colombiano jamás mostró un rendimiento acorde, no se destacó y por eso desde el Millonario decidieron apartarlo y buscarle una salida.

Publicidad

Castaño debía presentarse en el predio de Cantilo junto al resto de los apartados, pero su decisión fue quedarse en Colombia entrenando por su cuenta. En medio de todo esto, el mediocampista tomó una decisión insólita: felicitó a Jaminton Campaz en un comentario público de Instagram luego del triunfo de Rosario Central ante River. El volante le escribió: “Animal”, junto con emojis.

Claro está que Campaz y Castaño son amigos. Sin ir más lejos vienen de jugar juntos el Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero pareciera una provocación que le comente al delantero de Rosario Central una publicación del partido contra River, el dueño de su pase.

Publicidad

DATOS CLAVE