Los dos delanteros que están en el radar de Boca y los que podrían liberar un cupo

Caídas las negociaciones por tres delanteros, otros dos atacantes fueron ofrecidos a la dirigencia y son analizados por el entrenador.

Por pedido público del entrenador Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia de Boca sigue en el mercado de pases en la búsqueda de un delantero de área para competir por un puesto con Miguel Merentiel, Milton Giménez y Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una lesión lumbar.

En este sentido, caídas las negociaciones por David Romero, Nicolás Fernández y Lucas Passerini, el elenco de la Ribera ya tiene en carpeta a otros dos nombres de delanteros que se encuentran en libertad de acción, por lo que podrían facilitarse sus llegadas a la institución.

Según pudo saber Bolavip, tanto Enner Valencia como Ezequiel Ávila están en carpeta del Xeneize en este mercado de pases. En ambos casos, los jugadores fueron ofrecidos y tuvieron el visto bueno de Arruabarrena para iniciar con las primeras gestiones formales.

Quien saca una luz de ventaja en la consideración de Arruabarrena es Valencia. El delantero quedó libre de Pachuca de México y después de rechazar la oferta de Talleres de Córdoba sigue a la espera de conseguir nuevo club para afrontar la segunda parte de la temporada.

En caso de que no prosperen las charlas por el ecuatoriano de 36 años, la dirigencia tiene como plan B al ‘Chimy’ Ávila, quien está sin club tras quedar libre del Betis de España. Si bien cuenta con un sondeo por parte de Rosario Central, por el momento su futuro es una incógnita.

De esta manera, los próximos días serán claves para que Boca pueda cerrar a un 9. Cabe destacar que al estar cerrado el mercado de pases, primero tendrá que transferir a un futbolista al exterior para liberar un cupo. Además, ante la salida de Saracchi a Houston Dynamo, tendrá un lugar para cerrar a un extranjero, por lo que facilitaría la llegada de Valencia.

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En cuanto a este cupo por una salida, hay dos candidatos a irse del Xeneize en estos días. Uno de ellos es Santiago Sampieri, que está a punto de ser cedido a Montevideo City Torque de Uruguay. El otro es Iker Zufiaurre, por quien hay un arreglo para prestarlo al Albion uruguayo.

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