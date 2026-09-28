David Trezeguet recordó su paso por River y dio detalles sobre su relación con Cavenaghi y el Chori Domínguez: “Hubo una equivocación”

Luego de conseguir el ascenso con River en la temporada 2011/12, David Trezeguet se convirtió en unos de los referentes del plantel dirigido por Matías Almeyda. Tal es así, que hasta llegó a portar la cinta de capitán tras la salida de nombres pesados, como Fernando Cavenaghi y Alejandro Domínguez.

En una entrevista con La Página Millonaria, el ex delantero francés, fue consultado por su relación con los dos referentes del elenco de Núñez. Al respecto de esto, afirmó que se llevaban bien y que no hubo ningún conflicto entre ellos, a pesar de los rumores que salieron a la luz.

“Chori y Fernando fueron los dos emblemáticos. Llegaron desde el principio, conociendo la historia cómo era: clara y precisa, y nosotros con Leo Ponzio en ese momento, nos sumamos a algo que los pibes habían afrontado durante seis meses”, inició sobre su llegada al club.

“Yo creo que después las opiniones, el entorno de lo que es un club como River y yo mucha atención no le prestaba, no soy mucho de creer en la opinión pública o en este caso de prensa. Para mí lo más importante era el diálogo interno nuestro“, siguió sobre los rumores de la prensa.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Está bueno cuando hay diferentes opiniones, el DT decidía y el objetivo era claro. No había mucho más para un diálogo de otro tipo de situación maliciosa, como se hablaba o se rumoreaba“.

“Lo que he tenido que hablar con Fernando, con Chori, con Leo, con Maidana, los referentes, lo he hablado abiertamente y podía estar de acuerdo o no en una opinión y viceversa lo mismo, pero yo creo que el respeto para todos fue único y fue extraordinario porque se centró el objetivo final que era el de el ascender”, continuó.

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Para cerrar, opinó sobre las salidas de los dos referentes en este momento: “Hubo una equivocación grande en el modo, en las maneras, en situaciones. Yo era jugador de fútbol y jamás me permití estar en una decisión de un compañero, estando de acuerdo en que se quede o no. No me corresponde y no estuve educado de ese modo. Esto no deja de ser fútbol”.

“En lo personal, no fue la manera correcta, porque tanto el Chori como Fernando vinieron en un momento en el cual seguramente otros no quisieron venir. Esto es una realidad de hecho. El manejo en ese momento de Daniel y no sé si Matías habrá tenido también una opinión propia o no, queda lejos de mi alcance. Yo no decidí nunca, pero en mi carrera, y creo que no merece opinión de un jugador, decir si quiero un compañero o no quiero un compañero o echalo o que se quede o que se vaya”, concluyó.

Los rumores sobre su divorcio

Otro de los temas que tocó Trezeguet en la entrevista con La Página Millonaria fue el rumor sobre si se separó para llegar a River. Al respecto de esto, confirmó que la información era cierta. “Yo estaba en pleno divorcio”, sentenció el ex delantero que pasó por la Juventus.

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“En 2010 empiezo mi proceso de divorcio. Me traslado a Emiratos Árabes, un poco en una idea de… no te digo de reconciliación, pero un poco el ver. En Emiratos Árabes con el tema de los calores y la fiesta musulmana propia, los campeonatos empiezan en octubre. Yo prácticamente estuve dos meses allá”, contó.

“Cuando viene lo de River, no hubo reflexión mía de compartir este pensamiento hacia mi mujer en ese momento. Fue: ‘Me voy a River y me voy a Argentina’. No hubo modo y al mes firmé. Yo firmo mi acuerdo previo a un River-Boca, tuve que viajar y tuve que hacer este acuerdo, pero yo quería cumplir mi sueño”, siguió.

Y cerró: “Soy de los que creen que cuando uno va a un club la opinión familiar es importante, pero también al mismo tiempo es algo propio. Y si vos estás bien y emanás ese lado positivo, el entorno va a estar bien en automático. Bueno, yo no tuve ese acompañamiento, entonces fue una decisión también que me empujó a divorciarme y venir a River”.

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Trezeguet bancó a Ponzio

Por último, en esta entrevista con La Página Millonaria, bancó a Ponzio tras asumir como entrenador luego de la salida de Coudet. “Leo hace mil años que está acá, conoce el interno. Lo que noté en relación al Chacho es que hay un divertimento en el juego con Almada-Correa y Driussi, que empieza a escuchar el rumor de Saviola-Aimar con menos centros porque no tiene esa característica”, afirmó.

“Yo lo veo como fue siempre en su carrera. Un tipo de muchos tips, mucho diálogo con el jugador ahí mano a mano en el convencer, porque el jugador te mide. Hay una especie de estudio”, reconoció. Y agregó: “Leo siempre tuvo esa disciplina del defensor, el medio y hacia adelante divertimento puro de lo espontáneo, de lo que por ahí no era él por característica y eso es lo que está generando River. Un juego más divertido, más fluido para el que seguramente necesitás tiempo. Pero yo lo veo bien. Él vio lo bueno y lo malo del mundo River, entonces es una especie de mezcla”.