Boca vs. Athletico Paranaense EN VIVO y ONLINE vía Disney+ por el amistoso: minuto a minuto

En el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, Boca Juniors choca este miércoles ante Athletico Paranaense en el marco de un amistoso internacional. El encuentro comenzará a las 21, se podrá sintonizar a través de Disney+ y contará con el abitraje de Luis Lobo Medina.
Con este amistoso oficial, comenzará el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize. Tras 10 años, el Vasco vuelve a ponerse al frente del club de la Ribera y sacará conclusiones en este cruce ante los brasileños de cara a los desafíos del segundo semestre.