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AMISTOSO

Boca vs. Athletico Paranaense EN VIVO y ONLINE vía Disney+ por el amistoso: minuto a minuto

Con un amistoso en Salta, inicia el segundo semestre para el club de la Ribera con el Vasco Arruabarrena como flamante DT.

Boca afronta un amistoso ante Athletico Paranaense.
© GettyBoca afronta un amistoso ante Athletico Paranaense.

En el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, Boca Juniors choca este miércoles ante Athletico Paranaense en el marco de un amistoso internacional. El encuentro comenzará a las 21, se podrá sintonizar a través de Disney+ y contará con el abitraje de Luis Lobo Medina.

Con este amistoso oficial, comenzará el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize. Tras 10 años, el Vasco vuelve a ponerse al frente del club de la Ribera y sacará conclusiones en este cruce ante los brasileños de cara a los desafíos del segundo semestre.

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Así forma Athletico Paranaense

Santos; Arthur Dias, Juan Aguirre, Lucas Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson, Gilberto, Claudinho; Bruno Zapelli, Stiven Mendoza; y Renan Peixoto.

Qué pasa si hay empate en los 90 minutos

En esta oportunidad, no habrá prórroga ni definición por penales, por lo que el amistoso quedaría en igualdad.

Leandro Lozano debutará en Boca

El refuerzo proveniente de Argentinos Juniors inicará en el lateral derecho, mientras que Dylan Gorosito esperará en el banco de suplentes.

¡LA FORMACIÓN CONFIRMADA DE BOCA!

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Hora y TV

El encuentro en Salta comenzará a las 21 y se podrá sintonizar a través de Disney+.

¡Bienvenidos!

Comienza el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena con un amistoso en Salta. Boca y Athletico Paranaense se ven las caras este miércoles en un amistoso.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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