Boca vs. Athletico Paranaense EN VIVO y ONLINE vía Disney+ por el amistoso: minuto a minuto

Con un amistoso en Salta, inicia el segundo semestre para el club de la Ribera con el Vasco Arruabarrena como flamante DT.

En el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, Boca Juniors choca este miércoles ante Athletico Paranaense en el marco de un amistoso internacional. El encuentro comenzará a las 21, se podrá sintonizar a través de Disney+ y contará con el abitraje de Luis Lobo Medina.

Con este amistoso oficial, comenzará el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize. Tras 10 años, el Vasco vuelve a ponerse al frente del club de la Ribera y sacará conclusiones en este cruce ante los brasileños de cara a los desafíos del segundo semestre.