Con un golazo en Boca vs. Paranaense, Lautaro Blanco marcó el primer tanto del segundo ciclo de Arruabarrena

Un zapatazo de media distancia le bastó al lateral izquierdo para romper la paridad frente a Athletico Paranaense.

Boca y Athletico Paranaense estaban igualando sin goles y no motivaban a los espectadores presentes, ya que no desarrollaban un buen encuentro. Pero en el inicio del segundo de Rodolfo Arruabarrena, que reemplaza a Claudio Úbeda en la dirección técnica, apareció Lautaro Blanco con un tremendo zapatazo para sacarle la modorra al juego.

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A los 27 minutos de la primera etapa, y a la salida de un córner desde la derecha del ataque xeneize, el rosarino frenó el balón luego de la descarga de Santiago Ascacíbar, apuntó y ejecutó un remate imposible de contener para el arquero Aderbar Melo dos Santos Neto, quien voló sin poder despejar el tiro hacia un nuevo tiro de esquina.

El futbolista con pasado en Rosario Central y Elche fue el autor del primer tanto de este nuevo ciclo que comanda el Vasco Arruabarrena, que en este semestre tendrá que afrontar los 16avos de final de la Copa Sudamericana, además de la Copa Argentina y el Torneo Clausura, donde intentarán ser protagonistas.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Impresionante zurdazo de Lautaro Blanco para marcar el 1-0 de Boca a Athletico Paranaense en el amistoso en Salta y el primer gol del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena.



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¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Después del partido ante Athletico Paranaense, a Boca se le viene un arduo cronograma, donde los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tendrán que iniciar la competencia oficial del segundo semestre con la Copa Argentina.

Jueves 16 de julio : vs. Sarmiento – Copa Argentina .

: vs. Sarmiento – . Jueves 23 de julio : vs. O’Higgins (L) – Copa Sudamericana (ida).

: vs. O’Higgins (L) – (ida). Domingo 26 de julio : vs. Deportivo Riestra (V) – Torneo Clausura 2026 (Fecha 1).

: vs. Deportivo Riestra (V) – (Fecha 1). Jueves 30 de julio : vs. O’Higgins (V) – Copa Sudamericana (vuelta).

: vs. O’Higgins (V) – (vuelta). Domingo 2 de agosto : vs. Newell’s Old Boys (V) – Torneo Clausura 2026 (Fecha 3).

: vs. Newell’s Old Boys (V) – (Fecha 3). Miércoles 5 de agosto: vs. Estudiantes de La Plata (L) – Torneo Clausura 2026 (Fecha 2).