Ni convocado: el incierto futuro de Claudio Echeverri, lejos del Manchester City

En el primer partido oficial de la temporada, el ex River no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes, pese a que venía de sumar buenos minutos en la pretemporada.

En el primer partido oficial de la temporada en el fútbol inglés, Manchester City fue goleado 3 a 0 por el Arsenal y no pudo quedarse con la Community Shield en Cardiff. Además, este compromiso simbolizó un comienzo con el pie izquierdo para Enzo Maresca como entrenador citizen.

Entre los jugadores elegidos por el italiano para su equipo ante Arsenal, ninguno de los dos argentinos del plantel estuvieron considerados como titulares, ya que Gerónimo Rulli estuvo en el banco de suplentes y Claudio Echeverri no fue ni siquiera convocado.

El Diablito había tenido buenos minutos en la pretemporada realizada en Asia, donde incluso tuvo la oportunidad de patear un penal contra el Inter de Milán. Sin embargo, a la hora de tenerlo en cuenta para el primer partido oficial de la temporada, Enzo Maresca le mandó un mensaje que anticipa un futuro lejos de Manchester City al marginarlo de la Community Shield.

Cabe destacar que Echeverri estuvo la última temporada a préstamo en el Girona, también del City Group, pero regresó a Mánchester tras el descenso del conjunto catalán.

De momento, el chaqueño no tiene interesados concretos para que el City lo dé a préstamo, más allá de un deseo de River que ya se esfumó con la contratación de Thiago Almada. Por ende, hoy su futuro es incierto.

Maresca no lo tiene como prioridad y correrá de atrás, incluso de futbolistas que no tenían lugar en el club como Jack Grealish, y no han surgido posibles destinos a falta de catorce días para el cierre de mercado. La incertidumbre en el futuro del Diablito es total.

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Los números de Echeverri en el fútbol europeo

Entre Manchester City, sus seis meses en Bayer Leverkusen y su semestre en Girona, el Diablito sumó un total de 31 partidos (17 en Girona, 11 en Bayer y 3 en el City). En todos esos encuentros sumó apenas 2 goles y 2 asistencias. Su único tanto en los Citizens fue ni más ni menos que en el Mundial de Clubes, ante el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Arsenal aplastó por 3 a 0 a Manchester City

En el Principality Stadium de Gales, con goles de Ricardo Calafiori a los 30 segundos, Kai Havertz y Martin Odegaard, Arsenal le ganó 3 a 0 al Manchester City y de esta manera se consagró campeón de la Community Shield por 18° vez en su historia.

En síntesis

Arsenal campeón tras golear 3 a 0 a Manchester City por la Community Shield.

tras golear 3 a 0 a Manchester City por la Community Shield. Claudio Echeverri no fue convocado por Enzo Maresca para jugar la Community Shield.

no fue convocado por Enzo Maresca para jugar la Community Shield. 31 partidos y 2 goles resumen las estadísticas europeas de Echeverri hasta ahora.