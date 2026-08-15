Lionel Messi erró un penal en Inter Miami ante Nashville

En su regreso a la titularidad, el 10 abrió el pie en una pena máxima y se lo atajó el arquero. Mirá el video.

Lionel Messi volvió a ser titular en Inter Miami. Luego de una ausencia y una suplencia -con ingreso en el segundo tiempo- por el fallecimiento de su padre, el mejor jugador del mundo fue de arranque en la visita a Nashville por la MLS. El trámite no arrancó bien para él, que falló un penal para igualar el marcador.

Con la 10 y la cinta de capitán, Leo tuvo la chance con la pena máxima en el Geodis Park, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de la liga estadounidense. A diferencia de lo que intentó en el Mundial, abrió el pie buscando el poste derecho del Brian Schwake, que voló y se lo atajó.

⛔️🇦🇷 LIONEL MESSI ERRÓ EL PENAL Y LE ANULARON EL GOL A REGUILÓN. pic.twitter.com/L8axm8TEm5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 16, 2026

El partido ante Nashville era clave para Miami, ya que sumar de a tres le permitía subirse a la cima de la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS. Se trata de un duelo mano a mano con la punta, ya que New England, el tercero, se encuentra muy lejos de los animadores.

El próximo partido de Inter Miami

El próximo desafío para Inter Miami llegará dentro de cuatro días, precisamente el miércoles 19 de agosto a las 20.30 (hora de Argentina). Esa noche, las Garzas volverán a jugar de visitante, esta vez ante Philadelphia Union en el Sabaru Park.