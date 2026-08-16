Rodri es nuevo refuerzo de Barcelona: los millones que recibe Manchester City

A sus 30 años, el campeón del mundo con España se va de Inglaterra y regresa a su país para vestir la camiseta del elenco catalán.

Rodri Hernández se convirtió en nuevo refuerzo de Barcelona. Después de largas semanas de negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas, finalmente Manchester City aceptó la última oferta y se desprende de su capitán de 30 años, que dejará Inglaterra y tendrá una nueva experiencia en su país de origen.

Rodri, en Manchester City. (Getty Images)

Cabe recordar que el mediocampista de 30 años que ya ganó el Balón de Oro 2024, luego tuvo una dura lesión en su rodilla que lo alejó de las canchas durante casi una temporada completa. Sin embargo, regresó en un alto nivel y fue elegido MVP del Mundial 2026 y, por si le faltaba un ítem a su palmarés, se consagró campeón del mundo con la Selección de España.

Lo cierto es que, según confirmó Fabrizio Romano, Rodri jugará en Barcelona. Después de ultimar los detalles finales, la operación total se cerró en 76,5 millones de euros que embolsará Manchester City en el futuro. Dicha cifra con destino a las arcas financieras se divide en 60.000.000 fijos y otros 11.000.000 en variables según distintos objetivos.

Rodri, capitán de la Selección de España. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el español firmará su nuevo contrato por 4 temporadas, lo que significa que su fecha de vencimiento será el 30 de junio de 2030. Por otro lado, el precio final del traspaso fue considerablemente más bajo porque apenas le quedaba un año de convenio con los Ciudadanos y también por su edad.

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Desde su arribo a Inglaterra, que significó un antes y un después en su carrera, Rodri conquistó 14 títulos con Manchester City. Por supuesto que el más destacado fue la UEFA Champions League y otras 4 Premier League, además de otros tantos domésticos. A su vez, también levantó 3 trofeos con España: UEFA Nations League, Eurocopa y Mundial 2026, el más reciente.

Rodri, en Manchester City. (Getty Images)

Vale resaltar que Rodri Hernández surgió de las divisiones inferiores de Villarreal, en el que se convirtió en futbolista profesional y despertó el interés de los gigantes europeos. Luego, arribó a Atlético de Madrid y solamente una temporada le alcanzó para ser fichado por Manchester City, donde demostró su mejor visión a lo largo de su carrera.