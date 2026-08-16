Aston Villa le ganó la pulseada a PSG, cerró un arquero por 35 años y le abre la puerta de salida a Dibu Martínez

Ante el nuevo interés de Juventus por el marplatense, el equipo de Unai Emery se movió rápidamente y fichó a Zion Suzuki para reforzar el arco villano.

Todo parecía acordado con el PSG, pero la situación cambió radicalmente en las últimas horas. Es que el club parisino tenía confirmado al japonés Zion Suzuki como su nuevo arquero titular a cambio de 35 millones, pero el acuerdo colapsó y quien se metió rápidamente en las negociaciones fue el Aston Villa.

En concreto, el club de Birmingham aprovechó el impasse en las charlas entre PSG y Parma para llevarse al golero japonés desembolsando una suma idéntica a la propuesta por los franceses: 35 millones de euros. Suzuki se sumará en las próximas horas al Aston Villa y firmará un contrato por cinco temporadas.

De esta manera, el equipo de Unai Emery tiene nuevo arquero a largo plazo, ya que el nipón tiene apenas 23 años y es uno de los goleros más prometedores a futuro en todo el fútbol europeo. Ahora bien, su llegada condiciona directamente a Emiliano Martínez, quien finalmente podría ver la puerta de salida del Villa con esta negociación concretada.

Dibu estaba abierto a un traspaso en este mercado de pases, pero las charlas con otros clubes no habían prosperado por diferencias económicas. Inter de Milán, clubes árabes y Juventus se habían interesado en su ficha, pero solo este último presentó una oferta formal. Ahora, la Vecchia Signora está dispuesta a mejorar esa oferta.

Según pudo saber The Athletic, el cuadro blanquinegro subirá su oferta inicial de 5 millones de euros a una nueva de 7 millones más otros tres en bonus por objetivos. La fuente citada indica que por una propuesta de 10 millones de euros limpios, Aston Villa dejará ir a su arquero titular, que a su vez es el subcapitán del equipo. Para Dibu Martínez, las cuestiones contractuales y la mudanza a Italia no suponen un incoveniente.

Dibu Martínez finalmente saldría de Aston Villa

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Así las cosas, que Aston Villa le haya ganado la pulseada al PSG por Zion Suzuki facilitó la reapertura de las negociaciones entre el conjunto inglés y Juventus por Dibu Martínez, quien ahora tiene dos alternativas para su carrera a sus 33 años: o se queda en Birmingham para pelear la titularidad con el nipón, o emigra a Turín para ser el nuevo arquero titular de la Juve.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Desde su llegada en 2021, el Dibu disputó un total de 256 partidos con la camiseta del Aston Villa, donde recibió 305 goles y mantuvo su valla invicta en 80 encuentros. Allí, ganó un título: la Europa League de la temporada pasada, lo que simbolizó el tercer trofeo internacional del club villano en su historia.

El mensaje de Dibu Martínez que abrió el interrogante sobre su futuro en la Selección

El arquero aterrizó el lunes posterior a la final del Mundial 2026 en Buenos Aires acompañado por sus hijos y, luego del multitudinario recibimiento que acompañó a la Selección hasta el predio de Ezeiza, compartió una reflexión sobre la final del Mundial que rápidamente recorrió el mundo.

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“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió junto a una serie de imágenes de la derrota frente a España.

Pero el pasaje que más repercusión generó llegó unas líneas después. “La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó, dejando abierta la posibilidad de cerrar su ciclo en la Albiceleste.

El mensaje concluyó con un pedido de disculpas a los hinchas y a sus compañeros. “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el arquero, que volvió a ser una de las grandes figuras del seleccionado durante el partido definitorio.

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En síntesis