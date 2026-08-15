Jugador por jugador: los puntajes de los futbolistas de Boca vs. Platense por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize luego del encuentro en Vicente López.

Álvaro Montero (6): Atajadón a Lagos en el primer tiempo y otra buena respuesta en el segundo. No tuvo responsabilidad en el gol. Buen partido del arquero de Boca.

Leandro Lozano (5): Venía haciendo un partido muy correcto, tanto en ataque como en defensa, pero tuvo un fallo claro en el gol que derivó en el 1-0 de Platense. Salió lesionado a los 24′ del segundo tiempo.

Lautaro Di Lollo (4): Al central surgido en Boca Predio se lo vio menos firme en los duelos aéreos y más impreciso en los pases que de costumbre. El equipo necesita su mejor versión.

Marco Pellegrino (6): Venía muy firme tanto por arriba como por abajo y se lesionó en el cierre del primer tiempo. Lo reemplazó Costa después del descanso.

Lautaro Blanco (5): Firme en defensa, pero ineficaz a la hora de atacar. El lateral se destaca por su potencia pero volvio a tener una de esas noches en las que no finaliza bien.

Santiago Ascacibar (6.5): Buenas asociaciones en la mitad de la cancha, siempre bien ubicado y con llegada al área rival. Asistió con la cabeza a Merentiel tras un buen pase de Aranda. Se ganó una amarilla necesaria por cortar una contra.

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Leandro Paredes (5): Desde los primeros minutos se lo notó disminuido desde lo físico. Aportó el primer pase de siempre, pero muy lejos de hacer la diferencia como en otros tantos encuentros. Lo reemplazó Merentiel después del entretiempo.

Milton Delgado (5): Después de su buen rendimiento ante Recoleta, el Chelo tuvo una actuación con pocas luces en Vicente López. Algunas imprecisiones, una amonestación y menos llegada al área.

Tomás Aranda (7): Jugó el primer tiempo de falso 9 y el segundo en su posición natural. Buscó desequilibrar, jugó e hizo jugar. El mejor de Boca. Gran pase a Ascacibar en el 1-1.

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Sebastián Villa (3): Otro flojísimo partido del colombiano, que no pudo desequilibrar por la izquierda y falló en la toma de decisiones. El Vasco lo sacó con Boca perdiendo a falta de 15 minutos.

Leonel Flores (6): Picante y encarador en el primer tiempo, menos protagonista en el segundo. Un partido de mayor a menor para el delantero de 19 años.

Ayrton Costa (5): Reemplazó a Pellegrino en el entretiempo y no tuvo grandes sobresaltos.

Miguel Merentiel (6): Ingresó para jugar todo el segundo tiempo y venía teniendo otro partido a contramano del equipo. Marcó un lindo gol para el 1-1 y fue un peligro para Platense en los minutos finales.

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Dylan Gorosito (6): Entró bien en el partido, con algunos cierres a tiempo cuando el equipo quedó mal parado. Tuvo una volea hermosa envió la pelota directo al travesaño.

Alan Velasco (5): Entró con ganas pero sin desnivelar tanto en el uno contra uno. Falló una chance clarísima que pudo haberle dado la victoria al equipo.