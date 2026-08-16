Paredes, Lozano y Pellegrino terminaron tocados y encendieron las alarmas en Boca

El empate 1 a 1 ante Platense en condición de visitante por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura le dejó algunos dolores de cabeza al entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, debido a que tres futbolistas terminaron el encuentro con distintas molestias físicas.

Es que, tanto Leandro Paredes, capitán del equipo, como también Leandro Lozano y Marco Pellegrino no pudieron finalizar los 90 minutos a causa de distintas molestias. El volante y el marcador central salieron en el entretiempo, mientras que el lateral promediando la segunda parte.

Luego del partido, el Xeneize informó el parte médico de los tres futbolistas, quienes serán evaluados de cerca por el cuerpo médico con el correr de los días y allí determinarán si podrán estar presentes para visitar a Recoleta por Copa Sudamericana, o si bien deberán ser resguardados.

Por el lado de Leandro Paredes, sufrió una sobrecarga muscular por lo que pidió el cambio. En conferencia de prensa, el mismo Arruabarrena intentó llevar calma por la situación. “Sintió una molestia en los primeros minutos. Intentó seguir, metió un par de cambios de frente y pateó al arco, pero prefirió cuidarse y pidió el cambio. Veremos qué dicen los médicos, aunque no parece nada grave”, soltó.

En cuanto a Lozano, volvió a sufrir una sobrecarga muscular en la misma zona que estuvo afectada en el inicio del semestre, por la que se perdió el partido ante O’Higgins de la Copa Sudamericana y frente a Deportivo Riestra por el debut en el Torneo Clausura.

Finalmente, Marco Pellegrino sintió una fuerte contractura en el final del primer tiempo, por lo que también pidió el cambio y no salió a jugar la segunda parte. Al igual que sus compañeros, se realizarán estudios para determinar el grado de la lesión y los pasos a seguir con la recuperación.

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Así las cosas, estos días serán claves para determinar la presencia de estos tres futbolistas en Paraguay, donde Boca se enfrentará a Recoleta en búsqueda de un resultado que lo meta en cuartos de final luego de ganar la ida por 3 a 1 en condición de local.

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