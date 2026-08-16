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Community Shield

Arsenal 3-0 Manchester City EN VIVO y ONLINE por la Community Shield: gol de Odegaard

En el Principality Stadium de Gales, los Gunners y los Ciudadanos definen al primer campeón de la temporada.

Odegaard define para el tercer gol de Arsenal.
© GettyOdegaard define para el tercer gol de Arsenal.

En el Principality Stadium de Gales, Arsenal, campeón de la última Premier League, se enfrenta a Manchester City, ganador de la última FA Cup, por la final de la Community Shield y así definir el primer título de la temporada 2026/27. El partido es dirigido por Samuel Barrott y puede verse a través de Disney+.

El gol de Odegaard para el 3 a 0

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Las formaciones del partido

Arsenal vs. Manchester City: minuto a minuto

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Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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