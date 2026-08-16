Arsenal 3-0 Manchester City EN VIVO y ONLINE por la Community Shield: gol de Odegaard

En el Principality Stadium de Gales, Arsenal, campeón de la última Premier League, se enfrenta a Manchester City, ganador de la última FA Cup, por la final de la Community Shield y así definir el primer título de la temporada 2026/27. El partido es dirigido por Samuel Barrott y puede verse a través de Disney+.
El gol de Odegaard para el 3 a 0
¡FÚTBOL TOTAL DEL ARSENAL! Jugadón del equipo de Arteta para que Odegaard entre con toda su calidad al área del City y ponga el 3-0 parcial en el duelo por la Community Shield.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
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El gol de Havertz para el 2 a 0
¡PICÓ LA COBRA! ¡KAI HAVERTZ GANÓ EN LAS ALTURAS Y PUSO EL 2-0 PARCIAL DEL ARSENAL SOBRE MANCHESTER CITY EN LA COMMUNITY SHIELD!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
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El gol de Calafiori para el 1 a 0
¡¡20 SEGUNDOS DE PARTIDOS Y GOL DEL ARSENAL!! ¡CALAFIORI SE VISTIÓ DE 9 Y ABRIÓ EL MARCADOR ANTE MANCHESTER CITY EN LA COMMUNITY SHIELD!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
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