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MUNDIAL DE HOCKEY

Los Leones golearon a Japón en su debut en el Mundial de Hockey 2026: así está la tabla en la fase de grupos

La Selección Masculina abrió su participación con una importante victoria y ya se prepara para el siguiente desafío.

Los Leones debutaron con victoria.
© CAHockeyLos Leones debutaron con victoria.

Comenzó el Mundial 2026 de hockey sobre césped y Los Leones debutaron este domingo con una sonrisa en la cita que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El elenco masculino triunfó por 3-0 ante su par de Japón en el marco de la primera fecha de la fase de grupos y sumó confianza de cara a lo que viene.

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Lucas Toscani abrió la cuenta a los 22 minutos y, una nueva ráfaga en el último cuarto sentenció la victoria para los sudamericanos. Lucio Méndez estampó el 2-0 parcial y Maico Casella puso cifras definitivas.

De esta manera, los Leones sumaron sus primeros tres puntos en la cita mundialista, igualando la línea de Países Bajos, que abrió con goleada ante Nueva Zelanda. Ahora, los líderes del Grupo A se enfrentarán entre sí en un duelo clave por la segunda fecha.

El próximo martes 18 de agosto, a las 13, hora argentina, se disputará el duelo entre los dirigidos por Lucas Rey y el combinado local, rival directo por la primera posición de la zona.

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Así está la tabla del Grupo A del Mundial masculino 2026

PUESTOEQUIPOSPJPGPEPPDIFPUNTOS
1Países Bajos1100+43
2Argentina1100+33
3Japón1001-30
4Nueva Zelanda1001-40

Las Leonas se preparan para su segunda presentación

Luego del empate por 1-1 del elenco femenino ante su par de Estados Unidos en el debut, las Leonas ya piensan en su segundo duelo, este lunes 17 de agosto. Será ante Alemania, que viene de golear a Escocia en su presentación.

Datos clave

  • Victoria 3-0: Los Leones vencieron a Japón en el inicio del Mundial 2026.
  • Goleadores argentinos: Lucas Toscani, Lucio Méndez y Maico Casella anotaron los tantos.
  • Próximo partido: Jugarán contra Países Bajos el martes 18 de agosto a las 13:00.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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