Los Leones golearon a Japón en su debut en el Mundial de Hockey 2026: así está la tabla en la fase de grupos

Comenzó el Mundial 2026 de hockey sobre césped y Los Leones debutaron este domingo con una sonrisa en la cita que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El elenco masculino triunfó por 3-0 ante su par de Japón en el marco de la primera fecha de la fase de grupos y sumó confianza de cara a lo que viene.
Lucas Toscani abrió la cuenta a los 22 minutos y, una nueva ráfaga en el último cuarto sentenció la victoria para los sudamericanos. Lucio Méndez estampó el 2-0 parcial y Maico Casella puso cifras definitivas.
De esta manera, los Leones sumaron sus primeros tres puntos en la cita mundialista, igualando la línea de Países Bajos, que abrió con goleada ante Nueva Zelanda. Ahora, los líderes del Grupo A se enfrentarán entre sí en un duelo clave por la segunda fecha.
¡LOS LEONES ABRIERON EL MARCADOR! Gran jugada de Nico Keenan y luego Lucas Toscani la empujó para el 1-0 vs. Japón a los 6' del 2Q.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
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El próximo martes 18 de agosto, a las 13, hora argentina, se disputará el duelo entre los dirigidos por Lucas Rey y el combinado local, rival directo por la primera posición de la zona.
¡LINDO REVÉS VERTICAL! Lucho Méndez Pin estuvo atento y marcó el 2-0 de Los Leones vs. Japón a los 8' del 4Q.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
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¡MAICO CERRÓ EL PARTIDO! Casella la empujó en soledad y anotó el 3-0 de Los Leones vs. Japón a los 13' del 4Q.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
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Así está la tabla del Grupo A del Mundial masculino 2026
|PUESTO
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|PUNTOS
|1
|Países Bajos
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|2
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|3
|Japón
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|4
|Nueva Zelanda
|1
|0
|0
|1
|-4
|0
Las Leonas se preparan para su segunda presentación
Luego del empate por 1-1 del elenco femenino ante su par de Estados Unidos en el debut, las Leonas ya piensan en su segundo duelo, este lunes 17 de agosto. Será ante Alemania, que viene de golear a Escocia en su presentación.
Datos clave
- Victoria 3-0: Los Leones vencieron a Japón en el inicio del Mundial 2026.
- Goleadores argentinos: Lucas Toscani, Lucio Méndez y Maico Casella anotaron los tantos.
- Próximo partido: Jugarán contra Países Bajos el martes 18 de agosto a las 13:00.