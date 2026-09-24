Puesto por puesto, las variantes que tendrá Scaloni en la Selección Argentina para esta fecha FIFA

Con 35 futbolistas citados, el DT de la Albiceleste contará con por lo menos dos futbolistas por puesto para los tres amistosos.

Comienza el recambio de la Selección Argentina. En los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín que se disputarán en el país, Lionel Scaloni probará nuevas variantes para conformar el plantel de cara al nuevo ciclo mundialista, con la Copa América 2028 como primer objetivo.

Teniendo en cuenta la despedida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, el DT de la Albiceleste convocó a 13 jugadores que no formaron parte de la última Copa del Mundo, por lo que estas caras nuevas pelearán por ser parte definitiva del plantel para los próximos años.

Con 35 jugadores en esta lista, sin los desafectados Thiago Almada y Juan Foyth, Scaloni tendrá distintas variantes. Una particularidad estará en el lateral derecho, posición en la que no tendrá ni a Nahuel Molina ni a Gonzalo Montiel, por lo que Agustín Giay y Santiago Simón pelearán por la titularidad.

Las variantes que tendrá Scaloni en la Selección Argentina

Arrancando con el arco, Scaloni tendrá a disposición a los tres que estuvieron en el Mundial, como lo son Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli. A ellos, se les suma un nombre nuevo, el de Santiago Beltrán, quien ya formó parte de la última convocatoria previa a la Copa del Mundo.

Pasando a la defensa, para cada lateral hay dos jugadores. En la banda derecha estará Agustín Giay junto a Santiago Simón, quien se viene desempeñando en esta posición desde su llegada a Toluca de México. Por la banda izquierda, estará el viejo conocido Nicolás Tagliafico, más Román Vega, una de las sorpresas de la lista. Además, Facundo Medina puede jugar allí.

En cuanto a la zaga central, sin contar a Otamendi, citado únicamente para el último partido, hay dos marcadores que juegan por la banda derecha, que son Cristian Romero y Leonardo Balerdi, mientras que en la izquierda estarán a disposición Lisandro Martínez, Facundo Medina, Tomás Palacios y Valentín Gómez.

Publicidad

En la mitad de la cancha, sin Leandro Paredes, el lugar de cinco posicional lo pueden ocupar Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, quienes ya lo han hecho en la Selección. A estos también se suman Equi Fernández y Exequiel Palacios, quienes conocen la posición.

Para variantes como internos, además de los mencionados anteriormente, estarán Valentín Barco, Nico Paz y Tobías Andrada. A ellos se sumarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes estarán a disposición solamente para el último amistoso, ante Benín en el Estadio Monumental.

Ya en la delantera, Scaloni tendrá muchas variantes en los extremos. Más allá de Messi, que estará en el último encuentro, allí pelearán por dos lugares Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y el debutante Leonel Flores.

Publicidad

Por último, para la referencia de área hay cuatro opciones. A los mundialistas Julián Alvarez, José Manuel López y Lautaro Martínez se sumó Santiago Castro, de buena temporada pasada en el Bologna de Italia, y que ahora juega en la Roma.

Puesto por puesto, los convocados de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros : Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. Laterales derechos : Agustín Giay y Santiago Simón.

: Agustín Giay y Santiago Simón. Defensores centrales : Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Gómez, Tomás Palacios y Nicolás Otamendi (solo ante Benín).

: Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Gómez, Tomás Palacios y Nicolás Otamendi (solo ante Benín). Laterales izquierdos : Nicolás Tagliafico y Román Vega.

: Nicolás Tagliafico y Román Vega. Volantes centrales : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Equi Fernández. Internos : Valentín Barco, Nicolás Paz, Tobías Andrada, Giovani Lo Celso (solo ante Benín) y Rodrigo De Paul (solo ante Benin).

: Valentín Barco, Nicolás Paz, Tobías Andrada, Giovani Lo Celso (solo ante Benín) y Rodrigo De Paul (solo ante Benin). Extremos : Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Nicolás González, Gianluca Prestianni, Leonel Flores y Lionel Messi (solo ante Benín).

: Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Nicolás González, Gianluca Prestianni, Leonel Flores y Lionel Messi (solo ante Benín). Delanteros de área: Julián Alvarez, Lautaro Martínez, José Manuel López y Santiago Castro.

Datos clave

Lionel Scaloni convocó a 35 futbolistas en Argentina para jugar tres partidos amistosos.

convocó a 35 futbolistas en Argentina para jugar tres partidos amistosos. La Selección Argentina enfrentará a los seleccionados de Bolivia, Burkina Faso y Benín.

enfrentará a los seleccionados de Bolivia, Burkina Faso y Benín. El entrenador citó 13 nuevos jugadores que no disputaron el último Mundial.