El mensaje de Leandro Paredes para Leonel Flores tras su primera convocatoria a la Selección Argentina

El capitán del Xeneize no dejó pasar la oportunidad para felicitar a su compañero de equipo por el llamado de Lionel Scaloni.

La convocatoria de Leonel Flores a la Selección Argentina sigue generando reacciones. A dos meses de su debut, el extremo de Boca Juniors recibió el llamado de Lionel Scaloni para los amistosos de la fecha FIFA y los hinchas del Xeneize sueñan con ver a su nueva joya con la camiseta albiceleste.

Ante la ausencia de Leandro Paredes, el joven futbolista de 19 años será el único representante de Boca en el seleccionado argentino. Sin embargo, aunque no podrá acompañarlo en sus primeros pasos con la Albiceleste, Paredes no quiso dejar de felicitar a Flores por su primer llamado con la mayor.

El capitán de Boca se hizo presente en el posteo con el que el Club de la Ribera anunció la convocatoria de Leonel Flores. Puntualmente, Leandro Paredes comentó un emoji de aplausos y otro de la bandera argentina para celebrar la presencia de su compañero en la lista para los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Cabe recordar que la AFA ya anunció que liberará a Flores para el compromiso que debe disputar Boca durante la fecha FIFA (ante Unión por la Fecha 11 del Torneo Clausura). Esto mismo sucederá con Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata que también recibió el llamado del seleccionado argentino y que tendrá que enfrentar a Platense (Copa Argentina) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Torneo Clausura) con el Pincha.

¿Por qué Leandro Paredes no fue convocado a la Selección Argentina?

Leandro Paredes no aparece en la lista de convocados para los próximos amistosos de Argentina porque porque debe cumplir una sanción de 10 partidos impuesta por la FIFA. Este castigo fue por los incidentes ocurridos al finalizar la final del Mundial 2026 contra España.

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En síntesis