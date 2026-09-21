El consejo de Arruabarrena a Leonel Flores tras su convocatoria a la Selección Argentina: “Tiene que comportarse”

El Vasco habló en conferencia de prensa y se refirió a la oportunidad que tendrá el juvenil en el combinado dirigido por Scaloni.

Desde su irrupción en el primer equipo de Boca, Leonel Flores logró consolidarse rápidamente como una pieza clave dentro del XI titular comandado por Rodolfo Arruabarrena, a tal punto que le sacó el puesto a Sebastián Villa, quien llegó en el último mercado de pases a cambio de 6 millones de dólares.

Estos buenos rendimiento del delantero de 19 años hicieron que Lionel Scaloni lo empiece a seguir de cerca, y es por eso que fue convocado para formar parte de los tres amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Al respecto de esto, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa tras la victoria ante San Lorenzo, y allí le dejó un consejo a su futbolista, quien en medio de la fecha FIFA será liberado para jugar contra Racing por Copa Argentina y luego regresar a los entrenamientos en Ezeiza.

“Walter habló con mi asistente y nos dijo cuál iba a ser el programa. Es un chico del predio, un chico que se ha ganado la opción de este caso que el entrenador de la Selección lo tenga en cuenta y espero que lo disfrute, que la experiencia sea importante para él y que ahora con un entrenamiento va a ser un jugador de selección y tiene que comportarse como un jugador de selección“, soltó.

🇦🇷🗣️ "HA LOGRADO QUE EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN LO TENGA EN CUENTA"



A Rodolfo Arruabarrena le preguntaron por la convocatoria de Scaloni para la Argentina en la fecha FIFA y el entrenador de #Boca le mandó un mensaje: "A partir de ahora, es un jugador de Selección y tiene que… pic.twitter.com/UVQYUbpeEE — TyC Sports (@TyCSports) September 20, 2026

Los números de Leonel Flores en Boca

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 19 años lleva disputados un total de 16 partidos, en los que marcó dos goles y aportó tres asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1167 minutos en cancha.

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