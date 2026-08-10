Boca hoy: nuevo interesado por Zeballos, los convocados ante Recoleta y más

Tras empatar con Vélez, Boca dio vuelta la página y ya se prepara para enfrentar a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para este encuentro, Arruabarrena recupera a dos futbolistas. Además, desde Europa volvieron a la carga por el Changuito Zeballos.

Los convocados de Boca para recibir a Recoleta

De cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena convocó a 24 futbolistas. Con respecto a la última lista, regresaron Tomás Belmonte y Carlos Palacios en lugar de Williams Alarcón y Milton Giménez, respectivamente.

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida. Volantes : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Doménech, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Doménech, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco. Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero.

Arruabarrena recuperó dos futbolistas

Este martes, Boca recibe a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. De cara a este enfrentamiento que abre la serie, Rodolfo Arruabarrena recupera a dos futbolistas claves para el recambio en plena seguidilla. En medio de ese contexto, Enner Valencia no será convocado y seguirá entrenando en el predio.

Lo cierto es que Tomás Belmonte y Carlos Palacios concentrarán ante el conjunto paraguayo en el duelo que se llevará a cabo en el Tomás Adolfo Ducó. Después de dejar atrás las molestias físicas que arrastraban desde hace varias semanas, el Vasco podrá contar con ambos mediocampistas que serán fundamentales para administrar cargas de los habituales titulares

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El plan de Boca con Enner Valencia

Enner Valencia ya está en la Ciudad de Buenos Aires y afronta sus primeras sensaciones como futbolista de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano es el último refuerzo confirmado para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que precisaba sumar a un goleador.

El atacante de 36 años fue oficializado este domingo por el Xeneize y ya trabajó en el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. Sin embargo, no estará a disposición del DT el próximo martes, cuando Boca enfrente a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Celta de Vigo quiere a Zeballos

Aunque Boca Juniors ya pelea por los objetivos de este segundo semestre, Exequiel Zeballos aún no definió su situación. El extremo se encuentra apartado a la espera de una resolución en cuanto a su salida en este mercado de pases, ya que tampoco arregló la renovación de su contrato.

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En diciembre termina su vínculo y el Xeneize pretende venderlo en este mercado para no correr el riesgo de perderlo gratis a fin de año. En las últimas semanas, Napoli emergió como posible destino del Changuito, pero todo se enfrió en los últimos días.

Ahora, el entorno de Zeballos explota otras opciones para concretar su salida y, en ese contexto, Celta de Vigo apareció entre los interesados a contar con su fichaje. Marcos Garcés, director deportivo del equipo español, se lo reconoció a Olé.