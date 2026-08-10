Cómo es la situación actual de los 6 apartados de River en Cantilo

El Millonario busca la salida de los futbolistas que no integran el plantel y hay avances por varios de ellos.

El presente de River lejos está de ser el esperado tanto por hinchas, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Con los nombres propios que tiene el plantel del Millonario, nunca nadie imaginó que en los primeros cinco partidos del semestre -uno por Copa Argentina y cuatro por el Clausura– caiga una derrota tras otra.

La paciencia del hincha se empieza a terminar y Coudet está en el ojo de la tormenta. Por otro lado, una situación que trajo gran repercusión fue que 15 futbolistas fueron apartados del plantel profesional antes del inicio de la pretemporada. La intención del club era hacer un mercado de pases agresivo, bajar la masa salarial y reducir al plantel.

Muchos de esos futbolistas ya habían demostrado que no estuvieron a la altura de River, otros no lograron adaptarse y también estaban quienes ya habían tenido sus oportunidades y no supieron aprovecharlas. De todos los apartados, entrenando en el predio de Cantilo quedan seis actualmente y varios de ellos tienen chances de irse en el corto plazo.

Germán Pezzella y Fabricio Bustos

Dos de los futbolistas que todavía no tienen definidas sus salidas son Germán Pezzella y Fabricio Bustos. El marcador central tiene una oferta de Emiratos Árabes Unidos y todavía la está analizando. Por otro lado, al lateral derecho lo sondeó Rosario Central, pero aparentemente no estaría interesado en pasar al Canalla.

Fabricio Bustos. (Foto: Getty).

Giuliano Galopoo y Matías Galarza Fonda

Los mediocampistas también fueron apartados antes del inicio de la pretemporada, por ende antes del Mundial 2026, en el que Matías Galarza Fonda se destacó en Paraguay y ahora analiza ofertas del extranjero. En los últimos días se confirmó que Galoppo fue sancionado por FIFA y debe pagar 530 mil dólares -River firmó una cláusula para que lo pague de su bolsillo- por problemas con su ex representante, mientras tanto le llegó una oferta de Atlanta United, pero la rechazó porque quiere jugar en Europa.

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Matías Viña y Kendry Páez

Ambos futbolistas llegaron a préstamo a comienzos de 2026 y apenas seis meses más tarde fueron apartados. La situación es exactamente igual para dos: River necesita de Flamengo y Chelsea -dueños de sus pases- para que habiliten que salgan a préstamo a otros clubes. Viña es seguido de cerca por Getafe, mientras que Páez interesa en un club de Bélgica.

Kendry Páez. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

River Plate sufrió cinco derrotas consecutivas entre la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

sufrió cinco derrotas consecutivas entre la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Germán Pezzella analiza una oferta de Emiratos Árabes Unidos tras ser apartado de River.

analiza una oferta de Emiratos Árabes Unidos tras ser apartado de River. Giuliano Galoppo rechazó una oferta de Atlanta United porque prefiere jugar en Europa.