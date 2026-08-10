River hoy: firmó y habló Thiago Almada, se suspendió el partido ante Santa Fe por el terremoto y cambios en la lista de la Sudamericana

Todas las novedades del Millonario de este lunes 10 de agosto, con el foco puesto en la necesidad inmediata de una recuperación.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 10 de agosto de 2026, con las serias complicaciones para enfrentar Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana como consecuencia del terremoto que sacudió a Colombia a 48 horas de la visita del Millonario y que derivó en la suspensión del cotejo. Además, Almada firmó su contrato, brindó sus primeras palabras y se sumó a los entrenamientos y la situación de los apartados.

Almada posó con la camiseta de River

Almada viajó desde Madrid a Buenos Aires e inclusive en sus redes sociales compartió una imagen en pleno vuelo. A eso de las 4.30 de la madrugada, el Guayo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y allí fue recibido por una camioneta negra que los trasladó.

Thiago Almada ya llegó al país y esta tarde se lo espera en el entrenamiento de River



🎥 @cataeiriz para @TyCSports pic.twitter.com/fC4q3shvFF — Juan Cortese (@juancortese) August 10, 2026

Este lunes en horas de la tarde, Thiago Almada firmó simbólicamente su contrato —ya lo había hecho en Madrid— y posó con Stefano Di Carlo y varios dirigentes del Millonario. Luego tendrá su primer entrenamiento junto a sus compañeros bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo y miembros de la Comisión Directiva, Thiago Almada firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River Plate hasta el 31 de diciembre de 2030. pic.twitter.com/Y9yFgcnDZL — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

El pasado sábado, River cayó 1 a 0 ante Tigre en Victoria y sumó su sexta derrota consecutiva. Eduardo Coudet fue consultado por Thiago Almada y la posibilidad de llevarlo a Colombia para jugar contra Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y dijo: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal“.

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Además, agregó: “Los muchachos que llegaron se han querido meter y la necesidad hizo que se metieran, pero Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta“. Ante esta situación, Bolavip pudo saber que el Guayo todavía no está descartado para viajar a Bogotá.

Las primeras palabras de Almada como jugador de River

“Hola, ¿cómo están? Acá les habla Thiago Almada. Estoy muy feliz de poder estar acá. Estoy cumpliendo un sueño de jugar en un club como River Plate”, comenzó exteriorizando el hombre surgido de las divisiones inferiores del Fortín en declaraciones brindadas al canal oficial de su nueva entidad, luciendo, a su vez, sus flamantes colores.

“Quería agradecerles por el cariño, por el mensaje que me han mandado todo este tiempo. Espero poder darles muchas alegrías”, continuó Almada, por quien River supo desembolsar nada más ni nada menos que 23 millones de dólares, transformándose así en el fichaje más caro de los de Núñez en toda su historia.

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🎙️ “Estoy cumpliendo un sueño. Siempre tuve algo con el club”



✍️ Thiago Almada. pic.twitter.com/fUNuzMOTOz — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

“Estábamos en la Selección con Nico Otamendi y compartíamos mucho mate juntos. Cada dos por tres me tiraba la de venir a River. Con Cachete Montiel también nos llevamos muy bien, hablábamos mucho del club. También Julián Álvarez, Enzo Fernández. Justo cuando ya estaba casi todo cerrado, estaba con ellos de vacaciones y estaban contentos de que venía para acá”, profundizó Almada.

“Mi tío jugó en Reserva, hizo pretemporada con Primera. Entonces, siempre con mis abuelos, veníamos a la cancha. Por cosas de la vida no pudo llegar, pero ahora me toca a mí jugar acá, así que mi familia muy contenta. La verdad que siempre me encantó el club, siempre tuve algo con el club. Creo que cualquier chico sueña con jugar en este club”, completó.

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Un terremoto sacudió Colombia a 48 horas de la visita de River

Este lunes 10 de agosto, un terremoto sacudió a Colombia. En horas de la mañana de lo que parecía ser un día normal, un fuerte sismo de 7,4 azotó al país y generó mucha preocupación. En el ámbito deportivo, las alarmas se vincularon al enfrentamiento entre Independiente Santa Fe y River, que se medían este miércoles por la Copa Sudamericana 2026.

El epicentro fue en San José del Palmar, una zona un tanto alejada de las grandes urbanizaciones, aunque se sintió en ciudades importantes del país. En ese sentido, el punto central está ubicado a 284 km en línea recta del Estadio Nemesio Camacho El Campín y si se toma la distancia por carretera alcanza los 400 km, con un viaje de 10 horas aproximadamente.

Lo cierto es que Colombia sufrió un terremoto de 7,4 de magnitud este lunes 10 de agosto. Tal fue el movimiento producido por las placas tectónicas que hubo daños enormes en Bogotá, Cali, Pereira, Manizalez, Quibdó, Armenia, Cargago y Buenaventura, entre los principales sitios. De hecho, se suspendieron los vuelos en varias ciudades de las mencionadas.

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🇨🇴❗️Graba cómo potente sismo sacude su piso en planta 13 en Bogotá



Una residente de Bogotá grabó cómo ella y su pareja vivieron el poderoso terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este 10 de agosto.https://t.co/2QA8LAftQR pic.twitter.com/i1DP6Slglp — RT en Español (@ActualidadRT) August 10, 2026

La situación de los apartados de Cantilo

Una situación que trajo gran repercusión en el Mundo River fue que 15 futbolistas fueron apartados del plantel profesional antes del inicio de la pretemporada. La intención del club era hacer un mercado de pases agresivo, bajar la masa salarial y reducir al plantel.

Muchos de esos futbolistas ya habían demostrado que no estuvieron a la altura de River, otros no lograron adaptarse y también estaban quienes ya habían tenido sus oportunidades y no supieron aprovecharlas. De todos los apartados, entrenando en el predio de Cantilo quedan seis actualmente y varios de ellos tienen chances de irse en el corto plazo.

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Dos de los futbolistas que todavía no tienen definidas sus salidas son Germán Pezzella y Fabricio Bustos. El marcador central tiene una oferta de Emiratos Árabes Unidos y todavía la está analizando. Por otro lado, al lateral derecho lo sondeó Rosario Central, pero aparentemente no estaría interesado en pasar al Canalla.

Los mediocampistas también fueron apartados antes del inicio de la pretemporada, por ende antes del Mundial 2026, en el que Matías Galarza Fonda se destacó en Paraguay y ahora analiza ofertas del extranjero. En los últimos días se confirmó que Galoppo fue sancionado por FIFA y debe pagar 530 mil dólares -River firmó una cláusula para que lo pague de su bolsillo- por problemas con su ex representante, mientras tanto le llegó una oferta de Atlanta United, pero la rechazó porque quiere jugar en Europa.

Giuliano Galoppo. (Foto: Getty).

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Ambos futbolistas llegaron a préstamo a comienzos de 2026 y apenas seis meses más tarde fueron apartados. La situación es exactamente igual para dos: River necesita de Flamengo y Chelsea -dueños de sus pases- para que habiliten que salgan a préstamo a otros clubes. Viña es seguido de cerca por Getafe, mientras que Páez interesa en un club de Bélgica.

Cambios en la lista de la Sudamericana

Este lunes, horas después de la oficialización de Thiago Almada como refuerzo, River Plate le puso punto final al misterio y confirmó todos los cambios en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. De este modo, se terminó de saber qué refuerzos estarán a disposición para los octavos de final y cuáles se quedaron fuera de la nómina.

En la víspera de la trascendental serie contra Independiente Santa Fe, Eduardo Coudet, que se encuentra en la cuerda floja luego de arrancar el semestre con cuatro derrotas sobre cuatro partidos jugados en el Torneo Clausura y tras quedar afuera de la Copa Argentina frente a Aldosivi, hizo oficiales todas las modificaciones en la lista.

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En ese sentido, se confirmó que Nicolás Otamendi, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y el propio Almada fueron los elegidos para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara al mencionado certamen continental. De este modo, si el Chacho así lo decide, todos podrán ver acción en Colombia, contra Santa Fe.

En contrapartida, Giovanni González, Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Lucas Beltrán se quedaron afuera debido al reglamento impuesto por CONMEBOL con respecto a las modificaciones en la lista. Sí, los otros cuatro refuerzos de la entidad del barrio porteño de Núñez en este mercado de pases deberán esperar su chance.

Quienes salieron de la lista de buena fue de la Copa Sudamericana para brindarles sus respectivos lugares a Otamendi, Borré, Correa, Andrada y Almada fueron Cristian Jaime, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Alex Woiski y Agustín De la Cuesta.

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Se suspendió Santa Fe vs. River

Como consecuencia del terremoto que castigó al territorio colombiano en las últimas horas, este lunes se terminó confirmando la suspensión del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Próximamente habrá detalles sobre la reprogramación del mismo.

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