Racing envió una oferta por Enzo Díaz: la postura de Sao Paulo y el rol clave de Vojvoda

El ex River podría regresar al fútbol argentino en este mercado de pases, tras su actual estadía en Brasil.

Tal como ocurre desde hace años, Racing es uno de los principales protagonistas en cada mercado de pases, no solo en el fútbol argentino sino en el continente. En ese sentido, en medio de varias salidas y llegadas, ahora va por Enzo Díaz. El defensor que milita en Sao Paulo podría regresar al país en los próximos días, luego de su estadía en Brasil.

Cabe recordar que en esta ventana de transferencias la Academia vendió a Gabriel Rojas, por lo que se trata de una posición sumamente debilitada. En una operación que significan 6 millones de dólares netos para el conjunto de Avellaneda, se convirtió en futbolista de Cruzeiro hace algunas semanas. Por ese motivo, busca al ex River.

Enzo Díaz, durante su etapa en River. (Getty Images)

Lo cierto es que Racing ofertó por Enzo Díaz. En una clara intención de mejorar el plantel de inmediato, la propuesta es por un préstamo con opción de compra que se podría hacer efectiva a cambio de un monto que aún no se reveló públicamente. Así las cosas, Sao Paulo está abierto a negociar para buscar un acuerdo que satisfaga a las partes involucradas.

Un dato importante a tener en cuenta es que Juan Pablo Vojvoda lo dirigió en Talleres, por lo que lo conoce a la perfección y pretende sumarlo a sus filas nuevamente, pero esta vez en la Academia. Por otro lado, pero no menos importante, vale resaltar que el futbolista busca irse de Brasil y ese podría ser el desencadenante para sellar su salida.

Enzo Díaz, durante su etapa en Talleres. (Getty Images)

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El nacido en Las Toscas, Lincoln, el 7 de diciembre de 1995, comenzó su carrera como jugador en Agropecuario. Luego de un buen nivel individual despertó el interés de Talleres, donde alcanzó su mejor versión y es por eso que dio el salto a River. Después de varias temporadas, el lateral izquierdo emigró a Sao Paulo para su primera experiencia en el exterior.

Sin ir más lejos, con la camiseta del Millonario le convirtió un gol a Boca en un Superclásico disputado en La Bombonera, que sirvió para liquidar la historia cerca del final. Además, conquistó 3 títulos domésticos en el conjunto de Núñez: Campeonato, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina 2023.

Enzo Díaz, lateral izquierdo de Sao Paulo. (Getty Images)