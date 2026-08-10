Enner Valencia se mete en la lista de Boca para la Copa Sudamericana y dos juveniles dejan sus lugares

Con la mirada puesta en el foco internacional, Boca se prepara para el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en donde recibirá en el Estadio Tomás Adolfo Ducó a Recoleta de Paraguay en búsqueda de un buen resultado para la revancha.
Para esta llave, el Xeneize tiene la posibilidad de realizar dos cambios más en la lista de buena fe, ya que realizó tres variantes previo a la serie contra O’Higgins, en donde ingresaron Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa, los tres primeros refuerzos.
En este sentido, el que ingresará en esta instancia del certamen es Enner Valencia, quien ya fue inscrito por el club. Si bien no fue convocado para la ida, se espera que tras un reacondicionamiento físico pueda estar disponible para la revancha en Paraguay.
Para el ingreso de Valencia, salió un juvenil del club como lo es Iker Zufiaurre, quien se marchó cedido a préstamo por una temporada al Albion de Uruguay, con el fin de liberar un cupo para que el Xeneize pueda incorporar al delantero ecuatoriano con el mercado de pases cerrado.
Además de esto, también salió de la lista Santiago Zampieri. El lateral izquierdo se marchó por un año a Montevideo City Torque de Uruguay, por lo que dejó su lugar en la lista de buena fe. A pesar de esto, ningún futbolista lo reemplazará para los octavos de final del certamen.
De esta manera, Boca realizó cuatro de los cinco cambios permitidos para esta instancia de la Copa Sudamericana. De cara a la revancha ante Recoleta, que se jugará en una semana, podría darse el estreno absoluto de Valencia en su nuevo equipo, con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027.
Cabe destacar que en caso de avanzar a los cuartos de final, el Xeneize podrá hacer otros tres cambios en la lista de buena fe, por lo que si llega a incorporar a otro refuerzo de aquí al próximo 2 de septiembre podría sumarse para esta etapa de definición.
La lista de Boca para la Copa Sudamericana
- Álvaro Montero
- Lautaro Di Lollo
- Lautaro Blanco
- Nicolás Figal
- Leandro Paredes
- Rodrigo Battaglia
- Carlos Palacios
- Tomás Belmonte
- Milton Giménez
- Tomás Aranda
- Ángel Romero
- Leandro Brey
- Javier García
- Williams Alarcón
- Miguel Merentiel
- Leandro Lozano
- Milton Delgado
- Leonel Flores
- Alan Velasco
- Kevin Zenón
- Sebastián Villa
- Camilo Rey Doménech
- Dylan Gorosito
- Santiago Ascacibar
- Marco Pellegrino
- Malcom Braida
- Adam Bareiro
- Enner Valencia
- Gonzalo Márquez
- Ayrton Costa
- Lautaro Mendieta
- Juan Payal
- Franco Pérez
- Gonzalo Gelini
- Matías Calegari
- Facundo Herrera
- Rodrigo Bacidalupe
- Silvio Ventos
- Matías Satas
- Fernando Rodríguez
- Baltazar Blum
- Joaquín Piñeyro
- Dante González
- Gian Gadiel Paoli
- Juan Pussetto
- Joaquín Ruiz
- Kevin Ferreira
Datos claves
- Enner Valencia ingresó en la lista de Boca para la Copa Sudamericana.
- Iker Zufiaurre se fue a préstamo a Albion para liberar un cupo.
- Santiago Zampieri salió de la nómina tras marcharse a Montevideo City Torque.