Enner Valencia se mete en la lista de Boca para la Copa Sudamericana y dos juveniles dejan sus lugares

Con la mirada puesta en el foco internacional, Boca se prepara para el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en donde recibirá en el Estadio Tomás Adolfo Ducó a Recoleta de Paraguay en búsqueda de un buen resultado para la revancha.

Para esta llave, el Xeneize tiene la posibilidad de realizar dos cambios más en la lista de buena fe, ya que realizó tres variantes previo a la serie contra O’Higgins, en donde ingresaron Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa, los tres primeros refuerzos.

En este sentido, el que ingresará en esta instancia del certamen es Enner Valencia, quien ya fue inscrito por el club. Si bien no fue convocado para la ida, se espera que tras un reacondicionamiento físico pueda estar disponible para la revancha en Paraguay.

Para el ingreso de Valencia, salió un juvenil del club como lo es Iker Zufiaurre, quien se marchó cedido a préstamo por una temporada al Albion de Uruguay, con el fin de liberar un cupo para que el Xeneize pueda incorporar al delantero ecuatoriano con el mercado de pases cerrado.

Además de esto, también salió de la lista Santiago Zampieri. El lateral izquierdo se marchó por un año a Montevideo City Torque de Uruguay, por lo que dejó su lugar en la lista de buena fe. A pesar de esto, ningún futbolista lo reemplazará para los octavos de final del certamen.

De esta manera, Boca realizó cuatro de los cinco cambios permitidos para esta instancia de la Copa Sudamericana. De cara a la revancha ante Recoleta, que se jugará en una semana, podría darse el estreno absoluto de Valencia en su nuevo equipo, con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027.

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Cabe destacar que en caso de avanzar a los cuartos de final, el Xeneize podrá hacer otros tres cambios en la lista de buena fe, por lo que si llega a incorporar a otro refuerzo de aquí al próximo 2 de septiembre podría sumarse para esta etapa de definición.

La lista de Boca para la Copa Sudamericana

Álvaro Montero

Lautaro Di Lollo

Lautaro Blanco

Nicolás Figal

Leandro Paredes

Rodrigo Battaglia

Carlos Palacios

Tomás Belmonte

Milton Giménez

Tomás Aranda

Ángel Romero

Leandro Brey

Javier García

Williams Alarcón

Miguel Merentiel

Leandro Lozano

Milton Delgado

Leonel Flores

Alan Velasco

Kevin Zenón

Sebastián Villa

Camilo Rey Doménech

Dylan Gorosito

Santiago Ascacibar

Marco Pellegrino

Malcom Braida

Adam Bareiro

Enner Valencia

Gonzalo Márquez

Ayrton Costa

Lautaro Mendieta

Juan Payal

Franco Pérez

Gonzalo Gelini

Matías Calegari

Facundo Herrera

Rodrigo Bacidalupe

Silvio Ventos

Matías Satas

Fernando Rodríguez

Baltazar Blum

Joaquín Piñeyro

Dante González

Gian Gadiel Paoli

Juan Pussetto

Joaquín Ruiz

Kevin Ferreira

Datos claves

Enner Valencia ingresó en la lista de Boca para la Copa Sudamericana.

ingresó en la lista de Boca para la Copa Sudamericana. Iker Zufiaurre se fue a préstamo a Albion para liberar un cupo.

se fue a préstamo a Albion para liberar un cupo. Santiago Zampieri salió de la nómina tras marcharse a Montevideo City Torque.