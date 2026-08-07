El Xeneize ya le comunicó a CONMEBOL cuál será el escenario para el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final del certamen. Detalles.

Boca confirmó que jugará su tercer partido de local al hilo fuera de La Bombonera. Tras haber recibido a Estudiantes en el Ducó y en la previa de hacerlo nuevamente ahí ante Vélez, el Xeneize le informó a Conmebol que el estadio de Huracán será el escenario para enfrentar a Recoleta por la Copa Sudamericana.

Si bien el campo de juego del Alberto J. Armando evoluciona favorablemente, el club de la Ribera no quiere correr riesgos y eligió preservarlo para lo que viene. El poco sol de las últimas semanas, sumado a las fuertes lluvias en Capital Federal el pasado jueves, tampoco ayudaron para acelerar los plazos.

Conmebol le exigía al Xeneize una definición del recinto para este viernes, con horario límite a las 19. Finalmente, con algunas horas de anticipación, Boca volvió a elegir ser anfitrión en Parque Patricios para el choque del próximo martes 11 de agosto.

Boca también será local en Paraguay

Para el duelo de vuelta, Recoleta le dará 19.470 entradas a Boca. Cabe destacar que los Canarios suelen jugar en el Estadio Roque Battilana, que tiene capacidad para 6.000 espectadores. Debido a la visita del gigante sudamericano, el partido se disputará en el Defensores del Chaco que tiene 40.799 ubicaciones a disposición para dividir entre ambas parcialidades. ¿La resolución? Dividirán la cancha en partes iguales.

En ese sentido, en una entrevista con Olé, Luis Vidal rompió el silencio. En primera instancia, sentenció: “Cómo no darle a Boca esa cantidad de localidades sabiendo que Recoleta es un equipo que tiene máximo 2.000 personas por partido“. Inmediatamente, añadió: “Confiamos en que la gran cantidad de gente va a venir de Argentina o de los bosteros que viven en Paraguay“.

De esta manera, Boca jugará los dos partidos de la eliminatoria acompañado por su público, siendo mayoría tanto en la ida como en la revancha. Sin embargo, la particularidad será que ninguno de los dos cotejos tendrá lugar en La Bombonera.

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¿Cuándo se juega Boca vs. Recoleta?

Boca recibirá a Recoleta en el Estadio Tomás Adolfo Ducó el martes 11 de agosto a las 19. La revancha, en tanto, será el martes 18 del mismo mes y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN y Disney+.