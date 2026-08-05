Por qué Boca vs. Estudiantes se juega en la cancha de Huracán y no en La Bombonera

El Tomás Adolfo Ducó será la sede en la que Boca hará de local por los próximos tres partidos. El motivo.

Este miércoles, desde las 19:00 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, Boca hará de local ante Estudiantes de La Plata en el partido postergado de la fecha 2 del Torneo Clausura.

Ahora bien, ¿por qué Boca hará de local en Parque Patricios y no en La Bombonera? Básicamente, porque el estado del campo de juego del Alberto J. Armando no se encuentra en buenas condiciones, algo que quedó expuesto en el único partido que el Xeneize tuvo de local este semestre, ante O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El motivo de dicho estado del césped en La Boca tiene justificación en que se realizaron modificaciones en el campo de juego durante el parate por el Mundial 2026 y, para que el crecimiento del césped sea óptimo, no puede haber partidos en los próximos días.

El campo de juego de La Bombonera en mal estado ante O’Higgins.

¿Qué modificaciones hizo Boca en La Bombonera? Lo cierto es que se trató de un cambio de drenaje en la zona más cercana a los palcos. Con el objetivo de facilitar el desagüe, se realizó este trabajo debido a los frecuentes inconvenientes de ese sector del campo. Además, casi no le da luz solar a raíz de la estructura del estadio, lo que atrasó el reacondicionamiento ideal.

Un detalle de toda la cuestión: la obra duró exactamente el tiempo estimado, casi 45 días. Comenzó luego de la derrota ante Universidad Católica el pasado 28 de mayo, que decretó la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores y culminó en los días finales del parón por la Copa del Mundo 2026.

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A su vez, por cuestiones climáticas, la semilla nueva no terminó de prender y es por eso que el césped tomó un color distinto, que pudo percibirse a simple vista el día que Boca jugó en La Bombonera. En estos casos, lo ideal es que el sol impacte en el césped recién sembrado para que el crecimiento sea el mejor posible. Sin embargo, CABA acumuló muchos días nublados, más algunos con lluvia.

Por esta razón, Boca decidió mudar su localía para el partido ante Estudiantes, ante Vélez el próximo sábado y posiblemente también ante Recoleta, por los 8avos de final de la Copa Sudamericana del próximo martes.

El comunicado de Boca sobre la mudanza de localía

“El Club Atlético Boca Juniors informa que este miércoles recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio de Huracán, por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura de la LPF.

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Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales. La misma fue llevada adelante por el equipo de cancheros de la institución, que trabajan siempre de manera profesional y destacada.

Este cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario que le restaron las condiciones climáticas que azotan Buenos Aires para poder exhibir un terreno de excelencia como el club suele ofrecer en los últimos años”.