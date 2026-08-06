Rodrigo Auzmendi y Martín Nervo palpitaron el clásico entre San Lorenzo y Huracán por el Torneo Clausura

El delantero del Ciclón y el defensor del Globo le respondieron a Bolavip en la conferencia de prensa protocolar.

En el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura, en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Huracán se enfrentan en una nueva edición del clásico de barrio más importante del mundo. En el primer encuentro de la temporada, fueron los de Parque Patricios quienes se quedaron con la victoria.

Previo a este encuentro, Rodrigo Auzmendi del Ciclón, y Hugo Martín Nervo del Globo, hablaron en la conferencia de prensa protocolar organizada por la Liga Profesional, y allí respondieron ante la pregunta que le realizó Bolavip a cada uno de los protagonistas.

“La verdad que tuve la suerte de hacer goles en los clásicos, sé lo que se siente, lo que se genera. Esperemos que el domingo no sea algo diferente”, inició el delantero con pasado en Banfield y el fútbol de Honduras respecto a sus recorridos en los clásicos que disputó.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Tengo muchas ganas, el equipo viene generando muchas situaciones en los partidos anteriores y por ahí me falta afinar la puntería. Lo hemos trabajado en la semana y tenemos que aprovechar las situaciones que generamos. Ojalá tener la suerte de hacer un gol en el clásico, que no va a ser nada nuevo”.

😅 Nuestro periodista @MarcoDArcangel7 sufrió a Rodrigo Auzmendi en categorías inferiores. Ahora el delantero de San Lorenzo tendrá un nuevo clásico para demostrar que sigue siendo goleador. pic.twitter.com/E1AHhGbgRB — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 6, 2026

Nervo, por su parte, se refirió a su rol como referente en la previa de un clásico importante: “La verdad es que tenemos muchos chicos en el plantel y obviamente ellos ya saben lo que es jugar el clásico porque lo jugaron en inferiores. Pero jugar un clásico con cancha llena, ya sea de local o visitante es distinto”.

Publicidad

Y cerró: “Uno intenta hablar con ellos en la semana y si los nota nerviosos en el partido también acercarse y darles una palabra de aliento para que estén tranquilos y se desarrollen como si fuesen un partido normal, que se olviden que es un clásico y que hagan lo que saben hacer, que es parte del crecimiento”.

🗣️"Jugar el clásico con cancha llena siempre es distinto. Uno intenta hablar con ellos para darles una palabra de aliento".



Martín Nervo, sobre la forma en la que acompaña a los chicos de Huracán en su primer clásico.



(🎙️ @MarcoDArcangel7). pic.twitter.com/d0x3rpzTHJ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) August 6, 2026

Datos claves

San Lorenzo y Huracán se enfrentan en el clásico por la fecha 4 del Clausura.

se enfrentan en el clásico por la fecha 4 del Clausura. Rodrigo Auzmendi , delantero del Ciclón, busca volver a marcar un gol en un clásico.

, delantero del Ciclón, busca volver a marcar un gol en un clásico. Hugo Martín Nervo destacó su rol de referente aconsejando a los juveniles de Huracán.