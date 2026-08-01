Boca hoy: la formación vs. Newell´s, problemas de logística y localía en Huracán

Todas las novedades del Xeneize de este sábado 1 de agosto, el día previo a visitar a la Lepra en Rosario por la tercera fecha del Clausura.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este sábado 1 de agosto de 2026, a un día de visitar a Newell´s por la tercera jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Las dudas de Arruabarrena en la formación, problemas de logística en la llegada a Rosario, cuántos partidos jugará el Xeneize fuera de La Bombonera y el equipo del fútbol argentino que quiere a Juan Barinaga.

La probable formación de Boca vs. Newell´s

El comienzo de Boca en el Torneo Clausura fue de la peor manera: cayó ante Deportivo Riestra por 3 a 0 en condición de visitante. La segunda fecha -ante Estudiantes de La Plata- fue postergada por el duelo ante O´Higgins del pasado jueves, por lo que ahora se medirá ante Newell´s en Rosario por la tercera jornada de la Zona A del Clausura.

Si bien resta la confirmación oficial de Rodofolfo Arruabarrena, el once inicial ante Newell´s sería: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. Cabe destacar que el Vasco tiene dos dudas, una es la de Nicolás Figal en lugar de Di Lollo y la otra es la de Sebastián Villa por Leonel Flores.

Leonel Flores, delantero de Boca. (Foto: Getty).

Problemas logísticos por cuestiones climáticas

Luego del partido ante O´Higgins, Boca pasó la noche del jueves en Chile, la intención era entrenar allá el viernes y luego partir rumbo a Rosario de manera directa, sin pasar por Buenos Aires. Por cuestiones climáticas, el Xeneize no pudo entrenar al aire libre en el país vecino. Por otro lado, el arribo a Rosario fue con demoras por la tormenta que azotó a gran parte de Argentina.

Boca será local en Huracán

Tras el partido ante Newell´s, Boca jugará en condición de local frente a Estudiantes de La Plata por el partido postergado de la segunda jornada del Clausura el 5 de agosto, mientras que el sábado 8 hará lo propio con Vélez. Ambos encuentros serán en la cancha de Huracán ya que en La Bombonera hay problemas con el césped.

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Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente a Huracán. (Foto: Getty).

Barinaga, en la mira de Independiente Rivadavia

Arruabarrena ya dejó en claro que no va a tener en cuenta a Juan Barinaga, por lo que el lateral derecho con pasado en Belgrano busca una salida. Según informó el periodista Uriel Iugt, Independiente Rivadavia de Mendoza está tras los pasos del defensor. Bolavip pudo saber que la intención del futbolista es marcharse al extranjero, por lo que, en principio, no analizaría la oferta.

Juan Barinaga. (Foto: Getty).

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