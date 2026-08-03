Miles de abonados de Boca sin lugar por jugar en Huracán y apuntaron contra Riquelme: “Es una estafa”

El Xeneize muda la localía al Tomás Adolfo Ducó por trabajos de resembrado en La Bombonera y generó fuertes polémicas.

Este miércoles, Boca enfrenta a Estudiantes de La Plata por el partido postergado correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, hará de local en la cancha de Huracán, debido a que La Bombonera está en pleno trabajo de resembrado del césped. En medio de ese contexto, los socios y abonados se quejaron con la dirigencia.

Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente a Huracán.

Un dato importante a tener en cuenta es que el Tomás Adolfo Ducó tiene capacidad para 48.000 espectadores, lo que significa que son 10.000 ubicaciones menos que el estadio del Xeneize. Este ítem no es el único punto clave de la polémica, sino que además cuenta con 8.813 plateas, mientras que en Brandsen 805 hay lugar para 22.932 fanáticos sentados.

Con este panorama sobre la mesa, miles de abonados no tendrán una butaca a disposición, debido a que la cantidad supera por mucho a los sitios por ocupar. En ese sentido, muchos deberán ir asistir a las tribunas populares a raíz de que no alcanzan los asientos. Esta medida no dejó contento a los fanáticos que recientemente desembolsaron una suma importante de dinero.

La Bombonera y el Tomás Adolfo Ducó.

De esta manera, Boca impuso que debían reservar su ubicación por primera vez, lo que despertó el enojo de los hinchas que más dinero le aportan al club ya que, además de cuota, pagan su lugar por la temporada. Vale destacar que en La Bombonera no confirmaban su presencia, sino que directamente asistían el día del partido y no existía esta controversia.

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Por otro lado, tampoco contarán con estacionamientos, como sí tienen a disposiciones miles de lugares en su estadio. Como si eso no fuera suficiente, al realizar la gestión pertinente, no hay indicaciones para los ingresos. Es decir, los socios no saben por qué calles entrar, a qué sector asistir y cuáles son las puertas de acceso al Tomás Adolfo Ducó.

Los abonados de Boca en La Bombonera. (Getty Images)

Las quejas de los abonados de Boca

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