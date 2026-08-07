Rafa Nadal reveló lo que le dijeron los médicos en 2005, con 19 años: “Quizá no íbamos a poder seguir con mi carrera”

El tenista español contó en CNBC Meets qué le dijeron los médicos en 2005, cuando le detectaron el síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo.

Rafael Nadal volvió sobre el episodio que estuvo a punto de terminar con su carrera cuando todavía no había cumplido veinte años.

En una entrevista con el programa CNBC Meets, grabada en Fuerteventura y publicada el 2 de julio de 2026, el mallorquín contó qué le dijeron los médicos en 2005, meses después de ganar su primer Roland Garros, cuando apareció el problema en su pie izquierdo que lo acompañaría durante las dos décadas siguientes.

“Tuve mi primera lesión grande del pie en 2005. Probablemente fue el momento más duro, porque la información que manejábamos en ese momento, de parte de los médicos, era que quizá no íbamos a poder seguir con mi carrera de tenista”, respondió Nadal ante la pregunta de la periodista Tania Bryer. “Fue un shock, pero por suerte pudimos encontrar la solución y seguir adelante”.

Qué es el síndrome de Müller-Weiss, la lesión que Nadal mantuvo en reserva

El cuadro que le detectaron en 2005, cuando tenía 19 años, es el síndrome de Müller-Weiss: una osteocondritis del escafoides tarsiano, el hueso ubicado en la parte media del pie. Es una enfermedad degenerativa y poco frecuente, que deforma el hueso y produce dolor crónico. No tiene cura y no desaparece con reposo.

Para poder competir con esa lesión, el equipo médico de Nadal recurrió durante años a calzado adaptado, plantillas ortopédicas hechas a medida, infiltraciones anestésicas e inyecciones de ácido hialurónico. El caso más extremo fue Roland Garros 2022, el torneo que terminó ganando con el pie dormido por anestesia. El uso prolongado de antiinflamatorios le dejó, además, otras secuelas.

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Nada de eso era público en su momento. La presentación del programa lo define como “problemas de salud secretos” que atravesó mientras seguía ganando títulos, y el propio tenista había elegido no darle centralidad. La lesión recién quedó contada en detalle en Rafa, la docuserie de cuatro episodios dirigida por Zach Heinzerling que Netflix estrenó el 29 de mayo de 2026.

“No hay nada de qué quejarse”

Consultado por cómo convivió con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo de carrera le quedaba, el ganador de 22 Grand Slams evitó el tono de reclamo: “Por supuesto que fue un desafío durante toda mi carrera, pero no hay nada de qué quejarse, porque hice mucho más de lo que alguna vez soñé”.

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Más adelante en la charla, al hablar de los métodos de su tío y entrenador Toni Nadal, amplió esa idea: “Vas a atravesar momentos duros si querés convertirte en una persona exitosa. Vas a atravesar desafíos, y si eso se llama sufrir, digamos que sí, hace falta sufrir un poco, al menos, para ser mejor en cada cosa”.

El retiro no llegó por el pie, sino por la cadera

El final de su carrera, sin embargo, no lo definió el escafoides. Nadal se sometió a una artroscopia en el psoas ilíaco izquierdo en junio de 2023, después de que el problema apareciera en el Abierto de Australia de enero de ese año, y contó que la parte más difícil fue el año de espera posterior.

“Lo más duro fue el proceso de saber si tenía que retirarme o no. Los médicos confiaban en que quizá iba a poder recuperar la cadera al cien por cien, o quizá no, pero me dijeron que necesitaba más o menos un año para saberlo”, explicó. “Cuando me di cuenta de que iba a seguir teniendo una limitación y de que no iba a poder pelear por las cosas que realmente me motivan, fue el momento de tomar la decisión de dejar de jugar al tenis. Así de simple”.

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El anuncio llegó el 10 de octubre de 2024 y la despedida fue en la Copa Davis de Málaga, en noviembre de ese año. Cerró con 22 títulos de Grand Slam, catorce de ellos en París.

La vida después: hoteles, academia y una universidad

La entrevista se hizo en la apertura del cuarto hotel de Zel, la marca de hotelería que Nadal cofundó con Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá. El tenista contó que la idea nació en un almuerzo en su academia y que la primera versión del proyecto la escribieron sobre una servilleta. Si los plazos se cumplen, la marca cerrará el año con siete hoteles operativos.

Su holding, Aspemir, traspasó en 2023 el 44,9% del Centre Esportiu Manacor —la sociedad que gestiona la Rafa Nadal Academy y sus sedes en Hong Kong, Kuwait, Grecia y México— al fondo español GPF Capital.

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La operación disparó las ganancias de Aspemir hasta los 94,1 millones de euros en ese ejercicio, según las cuentas presentadas por la sociedad. Nadal dijo que buscó socios para expandirse sin ceder el mando: “Sigo teniendo el control de la compañía, porque lleva mi nombre y es un proyecto de toda la vida para mí”. La academia emplea a más de 650 personas solo en Mallorca. A eso se suman la marca de suplementos NDL, la UAX Rafa Nadal Sports School y su fundación, que trabaja con chicos en riesgo de exclusión social.