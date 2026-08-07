Conmebol designó los árbitros para los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

Esta semana se llevan a cabo los partidos de ida de los octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la CONMEBOL designó los arbitrajes de cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de la semana entrante y antes de las respectivas revanchas.

Las designaciones en Copa Libertadores

Fluminense – Independiente Rivadavia

Árbitro: Cristian Garay (CHI).

Asistente 1: José Retamal (CHI).

Asistente 2: Miguel Rocha (CHI).

Cuarto árbitro: Diego Flores (CHI).

VAR: Fernando Vejar (CHI).

AVAR: Nicolás Millas (CHI).

Cristian Garay, árbitro chileno. (Getty Images)

Estudiantes – Universidad Católica

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Asistente 1: Rodrigo Correa (BRA).

Asistente 2: Danilo Manis (BRA).

Cuarto árbitro: Rafael Klein (BRA).

VAR: Rodrigo Guarizo (BRA).

AVAR: Caio Vieira (BRA).

Platense – Coquimbo Unido

Árbitro: Juan Benítez (PAR).

Asistente 1: Eduardo Cardozo (PAR).

Asistente 2: Milciades Saldivar (PAR).

Cuarto árbitro: Mario Díaz De Vivar (PAR).

VAR: Ulises Mereles (PAR).

AVAR: Carlos Figueredo (PAR).

Juan Gabriel Benitez, árbitro paraguayo. (Getty Images)

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Rosario Central – Corinthians

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Asistente 1: Martín Soppi (URU).

Asistente 2: Pablo Llarena (URU).

Cuarto árbitro: Hernán Heras (URU).

VAR: Christian Ferreyra (URU).

AVAR: Richard Trinidad (URU).

Las designaciones en Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe – River

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Asistente 1: Jorge Urrego (VEN).

Asistente 2: Tulio Moreno (VEN).

Cuarto árbitro: Yender Herrera (VEN).

VAR: Carlos Orbe (ECU).

AVAR: Byrom Romero (ECU).

Jesús Valenzuela, árbitro venezolano. (Getty Images)

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Boca – Recoleta

Árbitro: Piero Maza (CHI).

Asistente 1: Claudio Urrutia (CHI).

Asistente 2: Juan Serrano (CHI).

Cuarto árbitro: José Cabero (CHI).

VAR: Juan Lara (CHI).

AVAR: Edson Cisternas (CHI).

Tigre – Montevideo City Torque