Conmebol designó los árbitros para los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

Esta semana se llevan a cabo los partidos de ida de los octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la CONMEBOL designó los arbitrajes de cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de la semana entrante y antes de las respectivas revanchas.
Las designaciones en Copa Libertadores
Fluminense – Independiente Rivadavia
- Árbitro: Cristian Garay (CHI).
- Asistente 1: José Retamal (CHI).
- Asistente 2: Miguel Rocha (CHI).
- Cuarto árbitro: Diego Flores (CHI).
- VAR: Fernando Vejar (CHI).
- AVAR: Nicolás Millas (CHI).
Cristian Garay, árbitro chileno. (Getty Images)
Estudiantes – Universidad Católica
- Árbitro: Raphael Claus (BRA).
- Asistente 1: Rodrigo Correa (BRA).
- Asistente 2: Danilo Manis (BRA).
- Cuarto árbitro: Rafael Klein (BRA).
- VAR: Rodrigo Guarizo (BRA).
- AVAR: Caio Vieira (BRA).
Platense – Coquimbo Unido
- Árbitro: Juan Benítez (PAR).
- Asistente 1: Eduardo Cardozo (PAR).
- Asistente 2: Milciades Saldivar (PAR).
- Cuarto árbitro: Mario Díaz De Vivar (PAR).
- VAR: Ulises Mereles (PAR).
- AVAR: Carlos Figueredo (PAR).
Juan Gabriel Benitez, árbitro paraguayo. (Getty Images)
Rosario Central – Corinthians
- Árbitro: Andrés Matonte (URU).
- Asistente 1: Martín Soppi (URU).
- Asistente 2: Pablo Llarena (URU).
- Cuarto árbitro: Hernán Heras (URU).
- VAR: Christian Ferreyra (URU).
- AVAR: Richard Trinidad (URU).
Las designaciones en Copa Sudamericana
Independiente Santa Fe – River
- Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
- Asistente 1: Jorge Urrego (VEN).
- Asistente 2: Tulio Moreno (VEN).
- Cuarto árbitro: Yender Herrera (VEN).
- VAR: Carlos Orbe (ECU).
- AVAR: Byrom Romero (ECU).
Jesús Valenzuela, árbitro venezolano. (Getty Images)
Boca – Recoleta
- Árbitro: Piero Maza (CHI).
- Asistente 1: Claudio Urrutia (CHI).
- Asistente 2: Juan Serrano (CHI).
- Cuarto árbitro: José Cabero (CHI).
- VAR: Juan Lara (CHI).
- AVAR: Edson Cisternas (CHI).
Tigre – Montevideo City Torque
- Árbitro: Ramon Abatti (BRA).
- Asistente 1: Guilherme Dia Camilo (BRA).
- Asistente 2: Nailton Souza (BRA).
- Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli (BRA).
- VAR: Rodolpho Toski (BRA).
- AVAR: Marco Fazekas (BRA).