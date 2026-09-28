Dónde ver EN VIVO España vs. Croacia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España y Croacia llegan con puntaje ideal a este martes 29 de septiembre y esa paridad promete un partido parejo en la Liga de Naciones.
Es la segunda fecha del certamen y ninguno quiere ceder terreno después de arrancar con una victoria como visitante. Un resultado positivo puede marcar el rumbo del grupo desde temprano.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
España llega con el envión de haber goleado, o mejor dicho ganado con lo justo, 3-2 en su visita a Inglaterra. Un triunfo que sirvió para arrancar la Liga de Naciones de la mejor manera y que deja al equipo con la confianza necesaria para afrontar un rival de jerarquía como Croacia.
Croacia tampoco perdió el tiempo en su debut: se impuso 2-1 de visitante ante República Checa y suma de a tres en esta primera fecha. Llega con la misma cantidad de puntos que España y con la intención de dar el golpe fuera de casa una vez más.
El historial entre España y Croacia
El historial entre ambas selecciones muestra una clara ventaja española: de los 11 enfrentamientos disputados, España se quedó con 7 victorias por 3 de Croacia, además de 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 23 a favor de España contra 12 de Croacia.
En el enfrentamiento más reciente, disputado en 2024, España se impuso 3-0. Antes de eso hubo un empate sin goles y un partido de 2021 que terminó 5-3 a favor de España, lo que confirma que en los últimos años la balanza se inclinó claramente para el lado español.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
|04/05/1999
|España vs. Croacia
|3-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|3
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|5
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|6
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|7
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|8
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|9
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|10
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|11
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|14
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|15
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|16
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|17
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|39
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|40
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|41
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|43
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|44
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- España suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra.
- Croacia suma 3 puntos tras vencer a República Checa.