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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO España vs. Croacia por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Spain vs. Croatia, Liga de Naciones
Spain vs. Croatia, Liga de Naciones

España y Croacia llegan con puntaje ideal a este martes 29 de septiembre y esa paridad promete un partido parejo en la Liga de Naciones.

Es la segunda fecha del certamen y ninguno quiere ceder terreno después de arrancar con una victoria como visitante. Un resultado positivo puede marcar el rumbo del grupo desde temprano.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

España llega con el envión de haber goleado, o mejor dicho ganado con lo justo, 3-2 en su visita a Inglaterra. Un triunfo que sirvió para arrancar la Liga de Naciones de la mejor manera y que deja al equipo con la confianza necesaria para afrontar un rival de jerarquía como Croacia.

Croacia tampoco perdió el tiempo en su debut: se impuso 2-1 de visitante ante República Checa y suma de a tres en esta primera fecha. Llega con la misma cantidad de puntos que España y con la intención de dar el golpe fuera de casa una vez más.

El historial entre España y Croacia

El historial entre ambas selecciones muestra una clara ventaja española: de los 11 enfrentamientos disputados, España se quedó con 7 victorias por 3 de Croacia, además de 2 empates. La diferencia también se nota en los goles, con 23 a favor de España contra 12 de Croacia.

En el enfrentamiento más reciente, disputado en 2024, España se impuso 3-0. Antes de eso hubo un empate sin goles y un partido de 2021 que terminó 5-3 a favor de España, lo que confirma que en los últimos años la balanza se inclinó claramente para el lado español.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
15/06/2024 España vs. Croacia 3-0 UEFA European Championship
18/06/2023 Croacia vs. España 0-0 UEFA Nations League
28/06/2021 Croacia vs. España 3-5 UEFA European Championship
15/11/2018 Croacia vs. España 3-2 UEFA Nations League
11/09/2018 España vs. Croacia 6-0 UEFA Nations League
21/06/2016 Croacia vs. España 2-1 UEFA European Championship
18/06/2012 Croacia vs. España 0-1 UEFA European Championship
07/06/2006 Croacia vs. España 1-2 Friendlies
22/02/2000 Croacia vs. España 0-0 Friendlies
04/05/1999 España vs. Croacia 3-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • España y Croacia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • España suma 3 puntos tras vencer a Inglaterra.
  • Croacia suma 3 puntos tras vencer a República Checa.
Redacción Bolavip
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