Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el director técnico de Racing

Por decisión de la dirigencia que lidera Diego Milito, el entrenador no continúa al frente del plantel tras solo 13 partidos.

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing. Lo que se imaginó como un ciclo soñado, terminó más rápido de lo pensado. Apenas duró 90 días en el cargo y, tras una nueva derrota y sin poder cambiar la cara del equipo, ya no es más el director técnico de la Academia. Los números hablan por sí solos: está anteúltimo en el Torneo Clausura 2026.

Juan Pablo Vojvoda, en su estadía en Racing. (Getty Images)

¿El desencadenante? La eliminación contra Boca. No solo se trataba de un clásico que podía cambiar el semblante, sino que era un mata-mata por la Copa Argentina. De hecho, sin ir más lejos, la Academia ganaba 2-0, metió mano en el planteo, el equipo se replegó más de la cuenta y no pudo aguantar el resultado: perdió 3-2 y quedó afuera. Fin del ciclo.

Cabe recordar que llegó a fines de junio como reemplazante de Gustavo Costas, que se fue de la institución con mucha polémica. Sin embargo, apenas estuvo 13 partidos al frente del plantel profesional del conjunto de Avellaneda, que solo acumuló malos resultados. En ese sentido, su paso por el club dejó un saldo de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

Juan Pablo Vojvoda, en su estadía en Racing. (Getty Images)

El oriundo de General Baldissera, en la Provincia de Córdoba, tenía contrato hasta junio de 2027 pero eso poco importó puertas adentro. De hecho, de los cuatro triunfos que cosechó durante su estadía, dos fueron por la Copa Argentina (contra Belgrano y Defensa y Justicia) y solamente ganó dos cotejos por el campeonato, lo que lo mantiene en la anteúltima posición.

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Lo cierto es que, tras la dura caída frente a Boca, Vojvoda dejó de ser el director técnico de Racing. Además, al término del partido suspendió la conferencia de prensa, y ahora se confirmó que no permanecerá en el cargo. Así las cosas, la Academia buscará un nuevo entrenador durante los próximos días para asumir ante el plantel profesional.

Juan Pablo Vojvoda, entrenador argentino. (Getty Images)

Cabe recordar que fue el elegido de Diego Milito para reemplazar a Gustavo Costas y es el primero que llegó bajo su dirigencia. Además de ser el predilecto por el presidente, también lo fue de Sebastián Saja, actual director deportivo del conjunto de Avellaneda, que es el principal encargado de administrar la rama futbolística de la institución.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Luciano Aued y Chirola Romero se harán cargo interinamente hasta que arribe un nuevo cuerpo técnico de manera oficial. El hueco que dejan en Reserva provisoriamente será ocupado por Pablo Gomis, que actualmente es el entrenador de la Cuarta División de las divisiones inferiores de Racing.