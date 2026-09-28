Furor por Enner Valencia en la prensa ecuatoriana tras el triplete ante Racing

El atacante cambió la cara del encuentro y con un triplete le dio la clasificación al Xeneize ante la Academia.

Boca superó a Racing por 3 a 2 y avanzó a la semifinal de la Copa Argentina. La Academia lo ganaba 2 a 0, pero a falta de 18 minutos para el cierre, Enner Valencia anotó un triplete y le dio la clasificación al equipo de Arruabarrena. El atacante llegó al club de la Ribera en el último mercado de pases y tuvo su primera gran jornada con la casaca de su nuevo equipo.

Enner Valencia, que durante años fue referente de la Selección de Ecuador, generó gran ilusión en la prensa de su país tras ser el héroe de Boca ante Racing. En los principales portales digitales de dicho país, el atacante se llevó las miradas y hubo varias notas en torno a él.

Así plasmaron los medios ecuatorianos la tarde soñada de Enner Valencia

El Universo.

Primicias.

El Comercio.

Expreso.

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El Canal del Fútbol.

Enner le cerró la puerta a la Selección de Ecuador

Tras brillar ante Racing, Enner Valencia fue consultado sobre su situación en la Selección de Ecuador y fue tajante: “Ya tomé la decisión de parar acá. Se dio así. Agradezco a Dios por todos los momentos maravillosos que pasé en la selección. Les dije ‘gracias’ y espero que les vaya muy bien”.

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La palabra de Enner tras ser la figura ante Racing

Valencia dialogó con TyC Sports tras la clasificación. “Le agradezco a Dios por todo esto. He pasado momentos difíciles pero sabía que viniendo a Boca iba a ser así“, manifestó Enner en primera instancia. Luego, agregó: “Sé lo que es jugar en equipos grandes y la exigencia que conlleva. Acá siempre hay que ganar y nos preparamos para que sea así“.

Pocos segundos más tarde, el delantero hizo una confesión. “Por cómo estaba el plantel, formado, y yo estaba parado post Mundial, sabía que me iba a costar los primeros partidos“, reconoció el experimentado. Inmediatamente, también añadió: “Después me fui poniendo bien físicamente y he venido jugando pocos partidos. Ahora pude ayudar al equipo a ganar“.

Enner Valencia ante Racing. (Foto: Getty).

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Por otro lado, colocó esta jornada como una de las mejores de su carrera profesional y soltó: “Entre los primeros lugares sin dudas”. No conforme con esa declaración, elogió a los hinchas que aún permanecían en el Gigante de Arroyito. “Ya terminó el partido hace 30 minutos y todavía la gente sigue cantando. Es impresionante. Es lo que hace vivir el Mundo Boca“, deslizó.

A su vez, enalteció a Leandro Paredes y el noble gesto de cederle el premio a la figura del partido. “Sabemos la grandeza que tiene Lea. Es un capitán para nosotros, siempre está atrás nuestro para que estemos bien“, expresó sobre el referente del plantel. Por último, Enner Valencia sostuvo: “Hoy con el gesto que hace, se ve la personalidad que tiene“.

DATOS CLAVE

Boca Juniors venció 3-2 a Racing con triplete agónico del ecuatoriano Enner Valencia.

venció 3-2 a Racing con triplete agónico del ecuatoriano Enner Valencia. Enner Valencia anotó tres goles en 18 minutos para clasificar a Boca a semifinales.

anotó tres goles en 18 minutos para clasificar a Boca a semifinales. Prensa de Ecuador elogió masivamente la actuación de Enner Valencia tras la clasificación xeneize.